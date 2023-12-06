港生母語閱讀力全球第11 歷來最差 PISA調查指疫下停課多 團隊：更偏重數理等易評估科目

【明報專訊】每3年評估一次的「學生能力國際評估計劃（PISA）2022」昨日出爐，去年81個國家或經濟體中，香港學生的母語閱讀成績由第4降至第11，首次跌出十大，為2000年起8屆排名以來最差；科學則從第9升至第7；數學維持第4。負責執行評估的中大教育數據研究中心認為，本港閱讀表現退步，與3年新冠疫情期間學生將更多時間分配予科學和數學等易於評估的科目有關。教育局稱會與研究團隊深入分析、對症下藥。
PISA由經濟合作與發展組織（OECD）策劃，最新一屆因新冠疫情延至2022年舉行，中大教育數據研究中心獲委託，於去年5至7月在全港隨機抽取163間中學共5907名15歲學生參與學科測試，以及邀請學生、校長、教師和家長填寫問卷，包括疫情對教學影響（見另稿）。
科學第7升兩名 數學續第4
與上屆2018年時相比，港生在2022評估中科學平均分略增，從517分升至520分，排名由第9升至第7；閱讀得分從524分降至500分，由第4跌至第11；數學由551分降到540分，保持第4。3個項目榜首均是新加坡（見表）。
香港PISA 2022項目主理人侯傑泰（圖）昨在記者會表示，本港閱讀排名跌得比較多，與TSA結果一致，形容語文「時常是易被忽略的科目」、學生傾向分配時間予易於評估的科目，認為只要學生重回校園，閱讀表現會回升。他認為倘未來兩三年表現持續下跌，才有需要檢討是否出問題。
PISA問卷調查顯示，53%港生稱學校停止面授課超過3個月，略高於OECD的平均水平3個百分點。津貼中學議會主席李伊瑩向本報指出，疫下面授課停擺，「學都返不到，書也借不到」，加上網課課時較短，學校較難舉辦推廣閱讀的活動，例如獎勵計劃、讀書會、觀看書籍改編的電影等，導致學生整體閱讀表現遜疫前。她認為「復常」後學校可復辦活動，相信學生閱讀能力水平可回升。
津中議會：網課難推廣閱讀
澳門方面，3個項目排名連續兩屆超越香港，數學、科學及閱讀分別排第2、第3及第7。侯傑泰表示，以往學生留級率高於全球平均值是澳門特徵，澳門近年「有勤力改善」，能力較弱的學生獲更多支援，改善留級問題，使整體學生表現提升。
教局：偕團隊分析研對策
教育局昨日發稿表示，PISA 2022結果顯示香港學生3個項目能力表現穩定，整體成績「持續高於國際平均水平」。談及閱讀能力跌7名，局方稱疫情暫停面授課堂和減少校園生活，影響閱讀氛圍，會與研究團隊深入分析、對症下藥，以多元化策略支援學校，推動學生「從閱讀中學習」，包括為學校提供經常津貼以推廣閱讀、提倡「跨課程閱讀」，以及持續為教師提供相關專業發展。
教育局又讚賞學生在數學和科學能力成績優異，停止面授時在家持續學習，「充分實踐停課不停學」。
澳門全項超港 內地停課無排名
另外，在2018年上次PISA評估3個項目的排名全部居首的中國內地，本屆並無排名。PISA在官網解釋，中國的北京、上海、江蘇省及浙江省參與2022年評估，不過去年因疫情學校停課，未能在指定時段蒐集數據；黎巴嫩出現相同情况。PISA 2022亦新增「創意思維」研究，明年中旬公布結果。
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