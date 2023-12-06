港生母語閱讀力全球第11 歷來最差 PISA調查指疫下停課多 團隊：更偏重數理等易評估科目

PISA由經濟合作與發展組織（OECD）策劃，最新一屆因新冠疫情延至2022年舉行，中大教育數據研究中心獲委託，於去年5至7月在全港隨機抽取163間中學共5907名15歲學生參與學科測試，以及邀請學生、校長、教師和家長填寫問卷，包括疫情對教學影響（見另稿）。

科學第7升兩名 數學續第4

與上屆2018年時相比，港生在2022評估中科學平均分略增，從517分升至520分，排名由第9升至第7；閱讀得分從524分降至500分，由第4跌至第11；數學由551分降到540分，保持第4。3個項目榜首均是新加坡（見表）。

香港PISA 2022項目主理人侯傑泰（圖）昨在記者會表示，本港閱讀排名跌得比較多，與TSA結果一致，形容語文「時常是易被忽略的科目」、學生傾向分配時間予易於評估的科目，認為只要學生重回校園，閱讀表現會回升。他認為倘未來兩三年表現持續下跌，才有需要檢討是否出問題。

PISA問卷調查顯示，53%港生稱學校停止面授課超過3個月，略高於OECD的平均水平3個百分點。津貼中學議會主席李伊瑩向本報指出，疫下面授課停擺，「學都返不到，書也借不到」，加上網課課時較短，學校較難舉辦推廣閱讀的活動，例如獎勵計劃、讀書會、觀看書籍改編的電影等，導致學生整體閱讀表現遜疫前。她認為「復常」後學校可復辦活動，相信學生閱讀能力水平可回升。

津中議會：網課難推廣閱讀

澳門方面，3個項目排名連續兩屆超越香港，數學、科學及閱讀分別排第2、第3及第7。侯傑泰表示，以往學生留級率高於全球平均值是澳門特徵，澳門近年「有勤力改善」，能力較弱的學生獲更多支援，改善留級問題，使整體學生表現提升。

教局：偕團隊分析研對策

教育局昨日發稿表示，PISA 2022結果顯示香港學生3個項目能力表現穩定，整體成績「持續高於國際平均水平」。談及閱讀能力跌7名，局方稱疫情暫停面授課堂和減少校園生活，影響閱讀氛圍，會與研究團隊深入分析、對症下藥，以多元化策略支援學校，推動學生「從閱讀中學習」，包括為學校提供經常津貼以推廣閱讀、提倡「跨課程閱讀」，以及持續為教師提供相關專業發展。

教育局又讚賞學生在數學和科學能力成績優異，停止面授時在家持續學習，「充分實踐停課不停學」。

澳門全項超港 內地停課無排名

另外，在2018年上次PISA評估3個項目的排名全部居首的中國內地，本屆並無排名。PISA在官網解釋，中國的北京、上海、江蘇省及浙江省參與2022年評估，不過去年因疫情學校停課，未能在指定時段蒐集數據；黎巴嫩出現相同情况。PISA 2022亦新增「創意思維」研究，明年中旬公布結果。

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