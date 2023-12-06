灣區熱搜：加速器年助逾20港企成長 今年百申請

為企業引路申津貼、供辦公空間

前海深港夢工場分為中區、北區、南區，2014年啟用的中區是面向初創企業的「圓夢起步區」，北區是「圓夢加速區」，面向成熟企業的南區則預計2026年交付。亞諦加速器在北區坐擁一幢6層高辦公樓，面積約6萬平方呎。亞諦聯合創始人周天意是香港人，她表示前海向港人港企提供的優惠政策力度最大，包括創業補貼、租金補貼，還有個人生活補貼、住宿補貼及人才公寓等，相當有吸引力，惟不少有意落戶的港企或對政策不了解，且部分申請手續複雜，亞諦的角色正是幫助他們了解政策、協助申請、提供共用辦公空間等。

對比「孵化器」主要幫助初創企業解決業務困難，穩定發展，「加速器」更着重企業加速成長，亦會投資企業，換取相應比例的股權。周天意稱，亞諦採取雙基金模式，在內地及香港各有一隻基金，因此會投資兩地企業；亞諦亦會向優質創業團隊提供免租等實際支援，有關企業須參加路演等篩選環節。

文創、跨境電商發展最好

周天意續稱，現時在加速器內發展最好的是文創、跨境電商兩大行業，會根據已進駐的優勢企業的需要，配對相應資源及引進上下游企業，例如在一間半導體企業落戶後，一些實驗室、原材料公司、銷售公司隨後也進駐，部分是跟隨該半導體公司，部分是由亞諦協助對接。她透露，一些企業今年上半年經「加速」後，營業額增加一倍，其中一間文創公司年盈利達4億至5億元人民幣。她又表示，有些文創公司不喜歡工廈內狹窄的辦公環境，更偏好低密度園區，而前海夢工場北區的環境正合適他們。