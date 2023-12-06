灣區熱搜：海外銷售弱 港派對服拓內地市場 獲迪士尼、漫威授權 立足前海創品牌

明報記者 楊晨

從香港到深圳，派對文化由受品牌委託的ODM（原始設計製造商）轉為獲迪士尼、漫威等授權的服裝品牌，公司總經理周傑稱，正是在得到迪士尼和漫威版權的2017年，於前海夢工場一間加速器公司協助下進駐當地，並創立主題裝扮服飾品牌「Dream Party」。除授權的動畫角色、影視人物外，亦有自主設計的「花仙子」系列，定期推出新品。

日常服飾材質 切合內地消費者

派對文化先以小童裝扮服飾打入內地市場，周傑稱當時考慮到內地「一孩政策」取消不久，二孩未普及，家長仍捨得花錢，實踐後證明這路線正確。她後來更發現18至25歲的年輕人也是裝扮服飾的消費群體，「因為他們可以決定自己的生活方式，亦更注重好玩、有趣的生活方式」。

周傑強調，不同於cosplay屬單次消費，她做的服裝「日常生活都可以穿」。她解釋，萬聖節服裝多是用一次的面料，但內地市場調研顯示，內地消費者並不接受這樣的品質，因此決定選用純棉布料，生產工藝亦完全按照日常服裝的規格。

原擬推場景設計等業務 因疫受阻

北上雖6年，周傑稱目前業務仍處於早期階段，按照原本發展規劃，派對涉及的產品不單包括裝扮服飾，還涉及場景設計、周邊產品研發，但由於疫情影響及資金限制，仍未開始拓展相關業務。她慨嘆「剛有一個很好的趨勢，就遇到疫情3年」，因為派對服裝屬消費升級的產品新類型，目前經濟大環境仍是「恢復期」，對公司影響頗大。但她對明年市場有信心，料營業額至少升五成。

周傑說，北上是因為看好內地市場前景，並了解到前海對港企提供政策優惠，便在一間加速器公司的協助下落腳。她指前海政策很多，作為企業較難研究哪些政策最合適，加速器便會提供相應支援，包括協助申請成為內地高新企業、解決香港員工住宿問題等。她認為前海給港企的租金優惠幫助最大，讓他們能以較低價格租到滿意的工作環境，笑稱現時辦公空間寬敞，在港則難覓同等大小的場所，「如果香港有這麼好的環境，創意行業的人才會非常開心」。