稱神秘投訴致「部門問候」 見山書店3月底關門

不時辦展覽分享會

出席者包括區家麟尊子

見山書店昨在Instagram稱希望帖文上載後，神秘投訴人能休息，不要讓店長每周都收到各部門問候，每封信都見檢控字眼，建議對方省下時間，「好好看本書」。帖文提到「終有一日玩完呀」，期望明年結業前可與讀者平靜喜樂度過聖誕及新年；認為「萬物有時」，「永銘於心」讀者厚愛。

翻查資料，5年前開業的見山書店不時舉辦小型音樂會、電影分享會及藝術展覽等，亦曾舉辦多場小型分享會，出席者包括資深傳媒人區家麟、中大新聞與傳播學院前院長李立峯、立法會前社福界議員邵家臻、政治漫畫家尊子等。

地署指再無佔用官地

今年9月，見山書店稱收到地政總署信件指書店非法佔用未批租土地，要求停止佔用。地政總署昨回覆，10月中到場視察，發現地台及石壆已拆除，再無佔用政府土地，管制行動同月完成。署方表示不會揣測或評論個別商戶結業的決定。