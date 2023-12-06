書載裸露名畫獄中禁收 鄒家成申覆核懲教決定

懲教署稱不評論個案

本報向懲教署查詢曾否退回涉及的書籍、以什麼準則審視帶入獄中的書籍，署方電郵回覆稱不會評論個別案件。

申請人鄒家成，建議答辯方是懲教署長。入稟狀指出，鄒家成的友人尤弘剛在今年9月3日申請引入德國文學作家Dietrich Schwanitz的《教養：關於歷史、文學、藝術、音樂、哲學與世界風俗文化，你必須知道的事》（下稱《教養》）中譯本，該書概述歷史、文學、文化知識，申請獲懲教署批准。

兩天後，鄒向懲教人員查詢，對方稱書籍含有「淫褻內容」，他不會收到書籍。鄒驚訝，因為他先前被退回《二十道陰影下的自由》、《最壞的時代最好的時代》等書籍時，懲教人員會與他會面解釋原因（見表）。

向申訴專員投訴 求助兩議員

9月16日，尤再探望鄒時，懲教署退回《教養》，尤發現書中印有名畫《維納斯的誕生》一頁夾附「裸露！退！」的便條紙。鄒兩度向懲教人員口頭投訴，再向申訴專員公署投訴，又去信立法會議員管浩鳴和狄志遠投訴，管後來與鄒會面。

公共圖書館可借閱

鄒質疑裸露非條例列明理由

申請方質疑懲教署定在囚者可否收取書籍時，未有合法行使《監獄條例》賦予權力。條例僅列明可基於鼓吹暴力、逃獄，或對監獄安全和秩序構成風險，禁止在囚者收取書籍，未有列出「裸露或淫褻」為基礎之一；而《教養》探討歷史和哲學，推動讀者個人成長，應符合懲教署鼓勵更生目的，不可能含有上述受禁內容。

入稟狀表示，署方的決定不符比例限制《基本法》下的表達自由，鄒因在囚，接收資訊渠道已經有限，接收外來書籍、報章是表達自由的核心，惟署方沒充分考慮《教養》的歷史和文化背景，亦沒有嘗試撕去畫作後批准鄒收取書籍，退回整本書的決定不合比例，侵害鄒收取外來資訊的權利。入稟狀亦提及《維納斯的誕生》在2019年被CNN選為十大名畫，而《教養》一書在公共圖書館仍可借閱，反映署方決定不合理，希望法庭推翻。

【案件編號：HCAL 2164/23】