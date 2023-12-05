【Emily】支付互聯生效 用匯豐、中銀遊泰消費有獎抽

透過流動支付App向客戶提供新服務嘅包括香港7間參與銀行同兩間儲值支付工具營運商，以及泰國3間商業銀行；雙方結算銀行分別係匯豐銀行及盤谷銀行。

有銀行趁機推出優惠活動。即日起至明年2月29日，匯豐個人客戶透過香港匯豐流動理財應用程式（HSBC HK App）嘅「掃碼付款」功能，喺泰國商戶用「轉數快 × PromptPay 二維碼支付」成功完成指定數量同金額嘅交易，可自動參加抽獎，有機會贏到6888元Klook電子禮品卡。匯豐「智豐收」商戶用「轉數快」接受PromptPay付款可享交易費用減免。

中銀香港亦話由即日起至明年2月29日，透過中銀香港手機銀行或BoC Pay2用「轉數快 × PromptPay 二維碼支付」服務付款到泰國商戶，或者登記中銀香港為轉數快預設收款銀行，就可參加抽獎，有機會贏取達8000元現金獎賞，最多可累積10次抽獎機會；新登記商戶用「轉數快」可享0%手續費優惠。