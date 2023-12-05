辯方引2003年23條草案論「顛覆」 官稱無關本案

針對控罪所指「國家政權」，Beel稱香港不屬國家，只是地區，質疑指控含糊。法官陳慶偉舉起《香港特別行政區維護國家安全法讀本》，稱「我們」或不太了解「國家政權」意思，但內地司法系統有解釋。Beel認為法庭應以普通法下同類原則理解「非法手段」，陳官提出，終院早前在黎智英案參考和國安法相關的內地資料，反問做法是否錯誤。李官重申，終院對本案具約束力。

濫權可定罪 辯：包括缺席議會？

對於控方指濫權亦可定罪，Beel質疑何謂濫權，是否包括缺席和在議會睡覺，又引述何桂藍庭上供稱，立法會議員受限而未能審議整份預算案。何當時預料當局會取消參選人資格，民主派不可能取過半數議席，議員投反對票也不應構成罪行。Beel形容政權不希望議員取得權力，控方將一場政治事件變成刑事案件。

至於李予信和何桂藍的言行和自辯證供，辯方稱李予信沒提否決預算案，他無轉載公民黨聯署「墨落無悔」聲明帖文，公民黨沒被起訴，不能將罪責歸咎於黨員；李在立法會選舉出選港島區亦非協議。何桂藍曾說初選意義在於取得最多票數展現民意，她因預算案有無法審議的「財政黑洞」而否決，辯方力陳她沒串謀其他被告犯案。

（初選案）