辯方促普通法原則理解顛覆 官不認同 初選案審畢 最遲4月裁決

【明報專訊】「35+」初選案昨踏入第118日審訊,辯方完成結案陳辭。案件預料押後3至4個月裁決,意味16名被告會否被裁定顛覆國家政權罪成,最遲明年4月初有結果。辯方主張,根據普通法的法律原則,顛覆罪應涉及武力脅迫手段,控罪範圍不可太闊,否則非常危險。法官陳慶偉關注《港區國安法》由中央制定(drafted up in the North),為何辯方認為普通法原則適用於本案。