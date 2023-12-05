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港聞

港聞二

曾認9罪正服刑 童樂居職員再認罪

【明報專訊】「童樂居」虐兒案累計34名職員被起訴。27歲前幼兒工作員早前在裁判法院認9項虐兒罪，判囚4個月34周，她昨在區域院再認一項虐兒罪，即與另一職員合力將1歲男童雙腳壓向頭部約30秒。辯方求情稱，被告尚有3周便刑滿出獄，故申請提早答辯，以免刑滿後再判刑。法官王詩麗稱被告按壓男童的方式令他「分分鐘斷骨」，將案押後下周五（15日）判刑。

提早認罪 免出獄後再判刑

被告馮凱琍（27歲）現就另案服刑，她承認一項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪，即於2021年12月21日，在旺角童樂居虐待1歲男童G。另兩項涉虐待1歲男童R的控罪獲存檔法庭，不予起訴。

案情指出，被告2017年完成教育大學幼兒教育高級文憑，註冊為幼兒工作員，於2020年6月入職童樂居。案發當晚8時半，閉路電視拍到男童G與另外11名兒童在睡房的嬰兒牀上，被告與同案另一被告莊嘉宜走向G，被告捉住G雙手大力向下按壓，莊則捉住其雙腳大力往其頭部方向按壓，歷時至少7秒。約4分鐘後，兩人再次做相同行為。

與另一人合力壓男童手腳

辯方求情稱，被告明白案發時採取極不恰當方式處理幼兒行為問題，犯案是「咎由自取」；案發時正值疫情，童樂居人手不足，工作壓力引致案件，可幸無證據顯示男童受傷，亦極可能忘記本案，應不會造成長期影響，「係不幸中嘅大幸」。

王官看畢片段後表示，第二次襲擊歷時約26至30秒，詢問案發前發生何事；辯方表示當時男童腳伸出牀的範圍。王官形容幼童在本應安全的地方「提心吊膽」，被告按壓男童方式令他「分分鐘斷骨」，會考慮本案帶來傷勢的潛在可能。

【案件編號：DCCC 849-853/22】

相關字詞﹕區域法院 虐兒 童樂居 香港保護兒童會

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