大橋測試造假案 前官員：金屬代磚影響嚴重

11下屬認造假 兩高層涉瞞

被告為梁永強（66歲）及Leslie Harry Swann（71歲），梁為嘉科時任營運總監，負責公司在港一切工程項目；Swann為嘉科時任部門總監，案發時負責涉案的小蠔灣實驗室項目。兩人同被控一項串謀欺詐罪，以及作為交替的另一項串謀欺詐罪。

控方開案陳辭稱，2012年土拓署因應港珠澳大橋項目，成立小蠔灣實驗室以測試供大橋使用的建築物料是否合規格，並將實驗室管理及經營外判予顧問公司，最終由嘉科投得管理合約。

2016年7月26日，土拓署懷疑兩名實驗室職員就混凝土測試報告修改測試時間，翌日署方要求嘉科展開內部調查，兩名被告負責調查及撰寫調查報告。在測試時間造假被揭發的翌日，涉事實驗室職員向嘉科披露，除了時間造假，另使用金屬材料代替石屎磚做壓力測試。同日Swann得知事件。

累政府另斥6000萬補救

控方稱，同年7月及8月期間，嘉科針對實驗室職員作調查，共11名職員將兩項造假事件和盤托出，惟兩被告故意隱瞞測試材料造假，其後調查報告及與土拓署的會議，乃至2016年12月與2017年3月兩次提交的質素評核報告中，均沒提及此事。

事後土拓署因測試材料造假事件，需檢測大橋項目221個位置，以及重做石屎磚壓力測試，花費約70萬元。作為大橋使用者、路政署針對事件需委派獨立顧問公司在長約9.4公里的高架橋做負載測試，以及相關工程測試，涉及花費約6400萬元。

鍾偉強作供時比較涉案兩項造假事件，稱混凝土測試時間造假雖然不當，但沒嚴重影響，相反，使用金屬材料代替石屎磚做壓力測試，變相令測試毫無意義，當局無從得知用於大橋的石屎磚是否符合要求，可引致嚴重影響。

【案件編號：DCCC 1065/21】