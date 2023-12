21歲港大女生宿舍自殺 三層機制未涵大專 專家：較難識別高危者

伏屍殘廁 留遺書

21歲女死者為港大賽馬會第三學生村的宿生。昨晨9時許,宿舍職員發現事主在宿舍3樓的無障礙廁所內昏迷,頭部套着膠袋。救護員接報到場後證實事主已死亡,警方在現場檢獲遺書,將案列作「自殺」處理,原因待進一步調查。2昨回覆,校方珍視每名學生,呼籲學生多彼此關顧身心靈健康,友輩間互相關懷及支持,而學生發展及資源中心職員隨時聆聽及協助有需要學生。

葉兆輝:同儕多交流易解決問題

現時全港中學正推行為期兩個月的「三層應急機制」,及早識別及支援高危學生,惟有關機制並不適用於大專學界。葉兆輝表示,輕生學生中七成屬「not known to the system(未被識別)」,再如何強調改善輔導服務亦只能照顧其餘三成學生,而依靠教師識別高危學生在大專院校則尤其困難,「一班有百餘人,每星期只上兩節課,認也認不到,更何况要識別有問題學生?」

葉兆輝補充,大學生輕生通常基於多個因素,「可能是被女朋友甩了,或者家庭支持本不是太好,很多時都關乎情緒及關係的問題」,他們未必尋求協助或輔導,反而同儕「朝見口、晚見面」更易察覺。他建議大學多着重訓練學生成為「守門人」,特別是今次事發於宿舍,「大家是否可公開、坦誠地談談精神健康問題呢?有時候大家開心見誠地說出來,就很容易解決問題。」

嶺大培訓宿舍職員

城大豎聖誕樹打氣

其餘7間資助大學回覆本報查詢求助情况及支援時皆稱,有需要學生可尋求校內輔導服務。中大稱相關求助數字與往年相若;教大稱,學生對精神健康的需求增加,已增聘輔導員;嶺大稱,疫後不少學生有社交困難及焦慮,求助數字有上升趨勢,已為宿舍職員提供精神健康培訓、溝通技巧及處理學生情緒狀態的基礎訓練。

城大表示,校長梅彥昌已任命高級學術及行政人員成立心理健康工作小組,統籌增強學生心理健康的活動和舉措。上周該小組已聯同師生在校內豎立聖誕樹,在考試期為學生打氣和鼓勵。