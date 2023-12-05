21歲港大女生宿舍自殺 三層機制未涵大專 專家：較難識別高危者

伏屍殘廁 留遺書

21歲女死者為港大賽馬會第三學生村的宿生。昨晨9時許，宿舍職員發現事主在宿舍3樓的無障礙廁所內昏迷，頭部套着膠袋。救護員接報到場後證實事主已死亡，警方在現場檢獲遺書，將案列作「自殺」處理，原因待進一步調查。2昨回覆，校方珍視每名學生，呼籲學生多彼此關顧身心靈健康，友輩間互相關懷及支持，而學生發展及資源中心職員隨時聆聽及協助有需要學生。

葉兆輝：同儕多交流易解決問題

現時全港中學正推行為期兩個月的「三層應急機制」，及早識別及支援高危學生，惟有關機制並不適用於大專學界。葉兆輝表示，輕生學生中七成屬「not known to the system（未被識別）」，再如何強調改善輔導服務亦只能照顧其餘三成學生，而依靠教師識別高危學生在大專院校則尤其困難，「一班有百餘人，每星期只上兩節課，認也認不到，更何况要識別有問題學生？」

葉兆輝補充，大學生輕生通常基於多個因素，「可能是被女朋友甩了，或者家庭支持本不是太好，很多時都關乎情緒及關係的問題」，他們未必尋求協助或輔導，反而同儕「朝見口、晚見面」更易察覺。他建議大學多着重訓練學生成為「守門人」，特別是今次事發於宿舍，「大家是否可公開、坦誠地談談精神健康問題呢？有時候大家開心見誠地說出來，就很容易解決問題。」

嶺大培訓宿舍職員

城大豎聖誕樹打氣

其餘7間資助大學回覆本報查詢求助情况及支援時皆稱，有需要學生可尋求校內輔導服務。中大稱相關求助數字與往年相若；教大稱，學生對精神健康的需求增加，已增聘輔導員；嶺大稱，疫後不少學生有社交困難及焦慮，求助數字有上升趨勢，已為宿舍職員提供精神健康培訓、溝通技巧及處理學生情緒狀態的基礎訓練。

城大表示，校長梅彥昌已任命高級學術及行政人員成立心理健康工作小組，統籌增強學生心理健康的活動和舉措。上周該小組已聯同師生在校內豎立聖誕樹，在考試期為學生打氣和鼓勵。