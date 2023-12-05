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港聞

港聞二

政府發展海濱 冀善用私營市場

【明報專訊】政府近年積極發展海濱用地，立法會「研究與海濱相關的政策事宜小組委員會」昨舉行會議，發展局稱會善用市場力量打造海濱，舉例中環摩天輪租約營運年期將由3年延長至5年；又稱會與康文署溝通，加快放寬海濱活動限制。對於有私人土地「攔斷」（打斷）海濱長廊，局方稱或待《保護海港條例》修訂通過後，作小型填海，建造板道連接海濱。

據政府提交立法會的文件，提及善用市場力量令海濱更多元化，包括繼續以短期租約形式，將部分海濱場地的營運權外判予私營機構。文件又稱，將來批出中環摩天輪租約時，固定營運年期將由現時3年延長至5年，鼓勵承租人作長遠投資，提供更多吸引的設施或玩意，進一步令中環海濱更暢達。

遭私地打斷 待填海建板道

民建聯陳學鋒稱在康文署管理下，海濱發展活動限制多，發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲回應，局方有與康文署溝通，認為對方逐步放寬限制，同意「放鬆速度可以加快」。她稱目前無研究成立海濱管理局，或拖慢海濱工作。

至於青洲英泥碼頭一帶海濱地段由私人擁有，何珮玲指涉及的兩座工廈業權分散，與業主傾談的「機會不是太大」，或有待明年《保護海港條例》修訂通過後，在維港小型填海，建造板道連接海濱，稱「暫時要依靠條例幫助扭鬆工序」。

江玉歡斥海濱乏管理 填海不可取

選委界別議員江玉歡斥填海做法不可取，質疑是「斬腳趾避沙蟲」；又批評海濱缺乏管理，形容「你整了隻航空母艦，但管理的人好似管理一隻小艇」。她舉例，上周日在尖東梳士巴利道看到有大批旅遊巴違泊，令其他車未能駛過，最終需報警處理。

相關字詞﹕江玉歡 中環摩天輪 陳學鋒 海濱

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