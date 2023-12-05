算力勝鄰區 超算中心兩年建成 AI需求大 數碼港主席：吸龍頭企業必要基建

明報記者 鄭律銘

人工智能（AI）用途廣泛，例如智能駕駛系統透過機器學習，處理大量路面影像，才可辨識交通燈和車輛等物件；金融機構則會用AI反詐騙。數碼港有逾2000間科企進駐，陳細明稱，科企或多或少運用AI技術，例如醫療科技公司運用AI分析健康數據；至於專門發展AI技術的園區公司則有近200家。

或參考日本珠海經驗

由於香港未設立超算中心，陳細明稱現時多由機構自行拼接多部電腦做平行運算（parallel computing），或外購超算服務，前者規模有限，後者輪候需時，成本效益及效率低，情况不太理想，不利企業擴展業務。他提到，政府近年致力游說外國龍頭企業落戶香港，常有人問及「你們的超算能力如何」，因此超算中心是本港「必須及重要的基建」。

他形容，在《施政報告》公布至今約一個月，董事局已討論設立超算中心，前期籌備工作如火如荼，包括研究軟硬件及設備需要、財務安排、人員配備等。他留意到日本、珠海等地均設超算中心，會與團隊參考相關經驗，如有需要會組隊到其他地方取經。

次階段規模大 料2026竣工

陳細明透露，數碼港首階段會在現有建築設立超算設備，目標明年內完成。至於第二階段，會利用興建中的第五期擴建工程設置超算設備，大樓料2025年落成，期望超算中心可於2026年初備妥。他透露，兩階段將合共提供3000P算力，第五期擴建的超算設備規模將較大。

內地有多個超算中心，其中深圳鵬城雲腦II可提供1000P算力，據內地傳媒介紹，它24小時內可處理100億張圖像，造價約47.7億港元。日本富岳系統處理AI時算力為2000P，投資額約75.6億港元。本港算力規模料超越上述兩者，至於投資額多少，陳細明稱正在商討，要容後公布，而政府預料本港對算力需求殷切，故會採取商業模式營運。

商業模式營運 收費「可負擔」

陳細明引述政府顧問報告，預計未來2至3年本港對AI算力需求達3000P，7年後增至15000P，他稱從「供求關係」而言，經營不成問題。至於日後算力服務的收費，他形容是「可負擔」，價格會顧及企業發展。

個人信貸資料服務機構諾華誠信運用AI處理業務，其首席架構師及企業戰略部主管盧柏龍接受本報訪問時舉例，若有人在兩間銀行以同一地址開戶，但姓名不同，AI系統可辨識問題發出報告；另一例子是，若一名沒有到訪越南的港人，在當地有交易，運算夠快的AI系統可及時阻截交易。盧認為香港設立超算中心，有助處理跨機構的運算需要及提升系統效率。他說現時資訊科技部門佔公司開支三分之一，維護內部算力設備亦需一定成本，如超算中心符合成本效益，會是可行選擇。