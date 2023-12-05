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民建聯稱多區「選情危急」 經民聯「全面告急」

【明報專訊】區議會選舉周日舉行，民建聯和經民聯昨分別舉行記者會及造勢大會，表示選情緊張。民建聯主席陳克勤稱該黨在多個直選選區「選情非常危急」，包括以往較少經營的「白區」，被問到會否全線告急，他說會交由地區自行決定。有民建聯候選人已在宣傳品寫上「告急」字句。

民建聯領導層昨開記者會，主席陳克勤稱今次選舉競爭激烈，該黨派員出選全部44個直選選區，部分選情緊張，籲支持者「堅定支持民建聯」。他拒絕透露選情危急的選區名單和數目，並說由地區自行決定是否告急，如灣仔的穆家駿日前已宣布告急，預計未來幾日陸續有候選人調整策略。

社署將資助長者中心接載有需要長者到票站，有傳媒報道部分社福機構高層為民建聯成員，包括九龍樂善堂常務總理、全國人代李聖潑。陳克勤回應，總理不會干預社福機構日常事務，不會對任何政黨偏私。法例規定接送選民往投票時不能宣傳任何候選人，他相信各機構將嚴格遵守。

經民聯舉行造勢大會，宣布全面告急。該黨派出10人出戰直選，黨主席盧偉國稱選情嚴峻，各候選人均長期服務地區，呼籲選民支持。

今屆區選設兩個鄰近邊境票站，方便居於內地選民投票，今日截止登記。選舉事務處今起一連4日於北角、觀塘、大埔和屯門開放模擬投票站，讓選民熟習程序。

2023年區選候選人名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

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