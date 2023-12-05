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港聞

港聞二

無黨者指選情「差啲」 有黨籍者：重表現無明顯優勢

【明報專訊】今屆區選出戰地區委員會界別（三會界別）的228名候選人中，逾半申報為政黨成員，當中77人屬民建聯，為各黨派中最多。本報按三會（分區會、滅罪會及防火會）成員數目統計，18區約2539名地委界選民中，至少367人為政黨成員，佔總數約一成多。本報訪問6名有黨籍及無黨候選人，無政黨背景的候選人承認無黨派背景選情會「差啲」，相反有政黨背景的候選人則稱其背景無明顯優勢。

三會委員一成有政黨

228名候選人中，有21名本身非三會成員，其中11人無報稱政黨或政治團體聯繫，被問到無政黨背景會否令選情相對「無優勢」，將軍澳發展關注會副主席、西貢區候選人何志釗表示同意，他指無政黨背景參選三會界別「差啲」，惟認為有政黨背景亦非一定是好事，例如政黨間或會有「芥蒂」，因而委員選擇不投予其他黨的候選人。他希望用政綱說服他們，以獲取他們的支持。無申報政治聯繫的大埔候選人林海坤，亦同意無黨較「輸蝕」，唯希望多年地區工作獲支持。

「背靠」政黨的候選人則否認「黨籍」換「議席」較容易的說法，身兼工聯會副理事長、離島候選人李永富稱，認為是否政黨成員的分別不大，反認為委員較重視個人表現，例如地區服務的工作經驗如何，能否引起委員的「共鳴」等。

勞聯副主席譚金蓮出選元朗三會界別，稱相比大型政黨，工會猶如少數派。譚金蓮表示，資源上相對沒有太多，採用的模式亦是過去工會模式，只是一些很基礎的東西，沒有很厲害的競選團隊，單靠不同部門的工會同事兼任幫手。她指委員對工會的印象是處理工商權益、勞資糾紛個案，但聽畢她「說好勞聯故事」後，發現原來工會很多元化，亦重視「生涯規劃」。對於勞聯有兩名立法會議員，譚透露選民亦會關注立法會層面能否提供協助，她認為在立法會內有代表，亦是選民重視之處。

2023年區選候選人名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

（區議會選舉）

相關字詞﹕地區委員會界別 三會 區議會選舉

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