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地委界別228人爭176席 九成三會成員 非三會候選人：不熟委員 難接觸拜票

【明報專訊】今屆區議會選舉新增地區委員會界別（三會界別），由逾2500名三會成員以「全票制」選出176名地委會界別區議員。今次228名候選人當中，九成是三會成員，只有21人不屬三會，本報訪問多名沒有三會身分的候選人，探討在選舉期間的情况，多人稱選情不樂觀，除指當區席位「僧多粥少」外，更多是因為與三會成員不熟悉，爭取選票優勢不及有三會身分的對手。

明報記者 劉思昆 陳亦瀅

政務司長陳國基曾表示，三會成員於地區服務多年並熟悉區情，能選出對當區熟悉及有意服務的區議員。據本報統計，非三會成員的21名候選人中，有10人報稱從事社區工作或工會工作。

林海坤身兼關愛隊 與三會認識不夠深「輸蝕」

三會以外，有候選人參與其他地區事務委員會的職務，惟仍稱選情不樂觀。大埔地區青年社區建設委員林海坤，亦身兼當區康樂園區的關愛隊副隊長，是次參戰當區地委界別。他表示當區是「12：8」（即12人爭8席），故對勝選信心一般。雖說因職務之故，在區內做了不少社區工作，對比有三會背景的候選人，在尋求提名上沒有「輸蝕」，但拜票上「輸蝕少少一定有」，因相比之下與其他三會成員認識「不夠深」。

譚金蓮：需用盡渾身解數接觸

勞聯副主席譚金蓮曾於2011年區選落敗，今屆出戰元朗地委界選舉，她日前接受本報訪問時表示仍有未能完全接觸該區的三會委員，更形容「用盡自己渾身解數」接觸委員，她稱需要視乎候選人本身、背景及其團體網絡能否接觸到委員，而她自己則估計未能完全接觸。對於自己並非三會成員，被問到今次參選會否感到「蝕底」，譚金蓮則表示自己作為新丁，本身不認識三會委員，亦不是他們的伙伴，與他們接觸期間亦已介紹勞聯，無論成敗也好，已感到自己「做了點事」。

翻查資料，過往譚金蓮參與過區議會選舉、勞僱會等多場選舉。對於區議會選舉，她認為居民重視候選人能否直接地解決所需，她憶述於2011年參選區議會時，正值最低工資立法時期，該區有不少法團受影響而增加撥款，她作為工會代表，當時亦被罵「正廢柴」，惟她認為自己作為工會代表，是需要考慮自己的初心，輸掉議席亦無可厚非；而且勞僱會較着重政策，由工會代表參選，選民亦會觀察候選人是否對行業和政策有一定了解，以及與政府溝通的能力。她認為兩方面的選舉各有不同，但在個案和政策之間，其實應可取得平衡。

同樣有勞工團體背景的工聯會副理事長李永富，出戰離島區地委界別，也對選情不樂觀，稱向三會成員拜票時，他們禮貌上或許表示會支持他，實際上或非如此。

三會成員陳凱榮：逾半認識有合作 較多機會見面

三會成員競逐地委界議席的選情截然不同，身兼東區環泰分區委員、該區民建聯地委界候選人陳凱榮表示，在今次選舉中，有超過一半委員早已認識，過往亦在社區合作，他可以逐個拜訪、見面，可針對與每個委員過往合作的議題討論，相對地自在一點。他也認同作為三會委員，會經常參與由民政專員舉辦的活動，亦要出席會議，委員之間有較多機會接觸，他的選舉工程亦是建基於過往的工作。

出選屯門區地委界的民建聯候選人陳暹恆，也是當區分區會委員，他認同與三會成員在工作上的交流有利選情，上屆區選他於屯門新景區落敗，雖未有評估今次選情是否樂觀，但比較今屆直選及地委界選舉的難度，他指直選選區擴大，有市民反映「未見過」部分候選人，相反地委界選民較少，當區共有162名三會成員，他說已接觸三分之二，甚至九成委員。

（區議會選舉）

相關字詞﹕區議會選舉

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