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鄭雁雄：23條立法要「按時完成」 李家超：正全力準備

【明報專訊】昨日為「國家憲法日」，政府與中聯辦舉辦座談會。中聯辦主任鄭雁雄致辭時表示，維護國家安全是特區必須履行的憲制責任，香港應堅定不移實施《港區國安法》，表明要「按時完成」《基本法》23條立法。特首李家超稱政府正全力準備23條立法，預計明年完成。

「國家憲法日」座談會昨早在灣仔會展舉行，李家超、鄭雁雄、終審法院首席法官張舉能、駐港國安公署署長董經緯、政務司長陳國基、律政司長林定國等官員出席。

鄭雁雄致辭時表示，《憲法》規定維護國家安全是所有中國公民的共同義務，也是特區必須履行的憲制責任，香港應堅定不移實施《港區國安法》，按時完成《基本法》23條立法。他說，本港要依法懲治危害國安的行為和活動，營造良好和安全的發展環境，為世界各地的創業者、投資者創造更穩定的營商環境。

鄭雁雄又提到，香港一度出現「港獨」、「黑暴」、「攬炒」等嚴峻局面，中央依據《憲法》規定出手，讓香港「由亂到治」，並走向「由治及興」。他說，要樹立牢固的憲法意識，依靠《憲法》和《基本法》保駕護航，才能保障本港長期繁榮穩定和發展。

李：區選乃愛國者治港「最後拼圖」

李家超表示，政府正全力準備在明年完成23條立法，完成後將與《港區國安法》聯合成為有效維護國家安全的法律系統。他說，要守護中央全面管治權就必須堅決落實「愛國者治港」，下周日（10日）的區議會選舉投票日是區議會改制後首場選舉，形容是落實「愛國者治港」的「最後一塊拼圖，完成最後一公里」，呼籲市民踴躍投票。

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