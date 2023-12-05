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周庭：在深看展覽曾「打卡」 憂成「愛國證據」

【明報專訊】根據周庭前晚在社交平台發文稱，她今年獲加拿大一所大學取錄後，便向警方國安處申請發還護照。她引述處方人員今年7月提出，其中一個條件是她要回內地一次；她翌月在5名「香港國安人員」陪同下前往深圳，被安排參觀「改革開放展覽」及騰訊總部，最後在9月中順利赴多倫多升學。她稱原定本月底回港報到，但經考慮本港形勢、自身安全及其生理和心理健康，決定不回港，「大概一輩子不會回去」。

曾被令寫悔過書 不再見學民眾志人

周庭前晚在Instagram發表兩篇共約2700字帖文，透露其申請發還護照的事件版本，她稱曾被國安處人員要求寫「悔過書」，承認對過往政治參與感後悔，今後不會再參與，也不會與包括學民思潮和香港眾志成員等聯絡。她表示由內地返港後，再次被要求寫「感謝警方安排，使我能了解祖國的偉大發展」的信件。

她憶述今年中前往深圳，獲安排參觀改革開放展覽及騰訊總部，了解中國及共產黨發展、歷代領導人輝煌成就，以及祖國科技發展；行程中無安排見任何官員、黨員及接受內地公安盤問，惟被要求與展覽燈箱或標誌「打卡」。她表示，擔心若保持沉默，相關照片或成為其「愛國證據」。她又稱，對被迫到內地換取出境讀書機會感到非常諷刺。

稱已買機票 非早部署不回港

周庭透露自己患上創傷後壓力症及抑鬱症等，並非最初便有不回港的打算，她還買了12月回港的機票，若有人說她「處心積慮欺騙國安」是錯誤陳述；她在文末表示，「免於恐懼的自由」可貴，自己不用再為會否被捕而擔憂，會在多倫多學習、療傷及重拾興趣，好好建立屬於自己的節奏。

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