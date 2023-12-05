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政府譴責周庭潛逃 外交部：挑戰法治 警未答曾否安排赴深 周：考慮申政庇

【明報專訊】前香港眾志成員周庭於2020年涉違「勾結外國勢力罪」被捕，事後獲准保釋，至今未被起訴。她前日在社交媒體發文，稱今年7月獲准赴加拿大升學，9月中抵達當地，原定本月底返港向警方報到，惟經深思熟慮後決定不回港報到，亦即棄保。特區政府昨晚發稿點名嚴厲譴責周庭畏罪潛逃的羞恥行為，表示會全力依法追捕她。外交部發言人汪文斌昨在北京亦回應事件，指港警已有回應，強烈譴責公然挑戰法治的不負責行為。周庭接受日本傳媒訪問時透露，正考慮是否申請政治庇護。

警：「該女子」過往按時報到

警方國安處昨早發新聞稿，不點名指留意到有人在社交媒體表示不會按時向警方報到，強烈譴責公然挑戰法紀的不負責行為。警方表示，「該名女子」於2021年出獄後繼續接受國安處保釋候查，警方根據《港區國安法》第43條附表二的權力限制其離境，形容她每次均按時報到，態度合作。

警方表示，該名女子早前向警方透露希望能到外地升學，並提供文件證明已被取錄，故警方國安處今年9月向她發回旅遊證件，並延長其保釋至本月。

警方在新聞稿中呼籲當事人懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。至於周庭在其帖文中提到曾被安排到深圳參觀，本報前晚曾向警方查詢有否安排和參與參觀行程，以及有否向她提出要求，或達成某種協議要求她到內地以換取交還護照，警方未有回應。

翻查資料，2019年6月21日包圍灣仔警察總部案件，周庭承認煽惑他人明知而參與未經批准集結及參與未經批准集結罪，翌年被判囚10個月。她另於2020年8月10日涉嫌違反「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕。

政府：若不自首終身追捕

特區政府昨發聲明，指周庭公然於社交媒體表示將棄保潛逃，罔顧法紀；她公然表示將無視保釋條件，誠信徹底破產，亦從沒認真面對其涉嫌違反法紀的所作所為，試圖逃避法律後果，無論以何種藉口堆砌或嘗試欺騙同情，均無法遮掩其虛偽的羞恥行為，以及目無法紀的本質。聲明指出，危害國安是極度嚴重罪行，會全力打擊並追究到底，任何逃犯不要妄想潛逃離港就可逃避刑責，逃犯除非自首，否則會被終身追捕，又勸她回頭是岸，與警方合作，為自己行為負責和改過自新，否則將泥足深陷，後悔莫及。

在北京，外交部發言人汪文斌昨指香港警方已有回應，強烈譴責公然挑戰法治的不負責行為，強調中國是法治國家，香港是法治社會，本港居民依法享有的各項權利得到充分保障，同時任何人都無法外特權，任何違法犯罪行為必然受到法律懲處。

周：抵加感自由 無悔政治行動

事件引起國際媒體關注。日本東京電視「テレ東BIZ」昨視像訪問周庭，她提到決定不再回港，並正考慮是否申請政治庇護等。周庭透露自己患有抑鬱及創傷後遺症等各種疾病，過去3年在香港什麼都不能做到。至於日後會否參與加拿大等海外民運者的政治活動，她透露會盡可能讓人們對香港感興趣。她接受加拿大《環球郵報》訪問時表示，抵加後感受到自由，但仍努力應對焦慮、抑鬱等；她稱雖然因政治打壓再也不能回家，但仍然相信自己一直在做正確的事，對過往的政治行動無悔。

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