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港聞二

灣區手記：賊喊捉賊 ／文：尚東美

【明報專訊】近日小記收到一通詐騙電話，對方一開口就自稱是深圳市口岸辦舉報科人員，知道記者的姓名及香港手機號碼，說「近日收到多名深圳市民舉報收到詐騙短訊」，表示經查證發現短訊是從記者今年9月在廣州註冊的內地電話號碼發出。

其實從一開始接到這名「口岸辦人員」電話，小記就知道他才是詐騙，但對方十分認真地警告如情節嚴重「會限制3至5年不能進入內地」，還「貼心」表示，若想了解更多可詢問科長，隨後就將電話轉接到所謂「舉報科科長許智凱」那裏。而這名「許智凱」一來就審問小記，過程中不斷暗示小記很可能在不知情下「犯了法」，目的就是要人家相信他們。

換了別人可能這時早就掛線，只是小記懷着好奇心想看看對方還有什麼花樣。或者感到小記的態度比較敷衍，「許智凱」開始有點激動，語氣也變得大聲：「你是在跟我開玩笑嗎，你能不能搞清楚狀况」，而且為了急於證明自己的「真實性」，還着記者上網查查來電顯示的電話號碼是否跟深圳口岸辦的一樣；此外又叫記者去報案，並把報警證明文件傳真給他。

小記心想，現在騙徒真大膽，「賊喊捉賊」之餘還叫人去報警啊，不過來電顯示確實是深圳口岸辦電話，令小記也有一刻猶豫「不會是真的吧？」不過作為記者，查證核實是基本功，首先深圳口岸辦官網查無此科，亦無「許智凱」此人；再說，來電顯示的電話也可以偽冒，而更重要是，詐騙電話無論內容可信度有多高，最終都會索取個人信息、銀行信息、金錢等，一提到這些內容就百分之百肯定是騙子。

反正只要多行一步，問問身邊人，甚至問警方，都可以大大降低被騙風險。話又說回來，「許智凱」之後幾天都再沒打電話來，是知道騙不成，還是剛好被遣返中國？

文：尚東美

相關字詞﹕電騙 詐騙 灣區手記 大灣區

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