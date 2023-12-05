灣區熱搜：商務部等覆核名單 建「有進有出」機制 中華老字號粵兩家除名 12間整改

明報記者 陳子凌

是次覆核從今年4月開始，由商務部聯合文化和旅遊部、市場監管總局、國家知識產權局、國家文物局進行，目的是建立「有進有出」的動態管理機制，亦意味着中華老字號將不再是「終身制」。

據覆核結果，商務部公告全國有55個品牌因長期經營不善，移出中華老字號名錄，據了解這些被除名的老字號當中，部分甚至已結業多年。在各省市中，上海有17家被除名，全國最多，廣東省則分別有廣州市琳琅婚紗攝影及廣州市鶴鳴鞋帽商店兩家。其中鶴鳴鞋帽是1940年代上海一家著名的鞋帽商店，50年代於香港、廣州等地有13間分店，香港分店位於旺角彌敦道豉油街口，不過在2008年，鶴鳴已全線結業，2011年公司更註銷。

粵整改全國最多 包括泮溪酒家蓮香樓

雖然只有兩家老字號被除名，但廣東省卻有12家老字號因經營不佳、業績下滑被要求在半年內完成整改，數量全國最多，而且當中不乏港人熟悉的，例如廣州市的北園酒家、泮溪酒家及蓮香樓。包括廣州酒家、陶陶居、陳李濟等43家老字號就通過覆核。

對於被要求整改，無論是酒家職員或食客都不知情，不過有食客認為如果可以改善也是好事，「畢竟有感情」。廣州美食作家一鳴說，曾到泮溪飲茶發現有一半點心是冷的，腸粉沒有配豉油，侍應解釋是「廚房很遠，所以點心拿上來已冷了」。一鳴認為有關部門一定要成立整改小組負責此事，「餐飲品牌可以丟，但食在廣州的城市品牌不能丟」。

業界倡助提升品牌開發文旅路線

廣州市食品商會會長郭益群提出，要建立文商旅協同聯動機制，幫助老字號提升品牌及服務；組建老字號傳承創新發展智庫，協助老字號重構產品服務模式，追貼潮流；當局也可開發老字號地標文旅路線，推出老字號手信時尚榜單，鼓勵老字號積極創新產品。