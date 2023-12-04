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港聞二

【Emily】高才通協會辦speed dating 尚海龍：中外青年都歡迎

【明報專訊】臨近聖誕，相信都有單身男女希望「出pool」，過個暖笠笠佳節。香港高才通人才服務協會下周五（15日）會搞場「緣起香江 情定維港」speed dating，希望幫到一班單身高才喺香港搵到另一半，等佢哋可落地生根。據宣傳海報，「原TVB普通話新聞主播」林凱鈴係參加者，其餘參加者亦有來頭，包括深圳廣電主持人、復旦大學碩士、倫敦帝國理工學院碩士兼科學園女工程師。

兩成高才通單身 有人話搵唔到伴

協會前日喺微信公眾號公布呢次活動，話除咗幫在港高才解決衣食住行，亦諗到個人終身大事；帖文話活動有得食、有得飲，仲唔使錢。創會會長尚海龍同Emily講，無論係本港、高才甚至海外來港青年都可報名，希望藉呢次機會幫到高才融入香港，識多啲本地人。

特首李家超早前出席協會嘅典禮，話希望大家鼓勵新來港人才落地生根，貢獻香港，仲話如果可以介紹男女朋友畀佢哋仲好。尚海龍話，𠵱家高才通嘅單身者佔整體約兩成，亦的確有高才反映識唔到男女朋友，認為如果佢哋喺香港識到另一半，留低嘅機會率高好多。

12．15免費參加 盼情人節再辦

尚海龍話現已有約50人報名，當中多為女性，佢希望最後男女各有20，高才及本地各佔一半，每人仲可帶多一個親友參與。佢話活動會喺九龍區一間酒店嘅會所舉行，由下晝3點至晚上9點，會有破冰活動，等參加者互相了解，玩吓遊戲。

佢透露，今次活動投入咗6位數資金，但考慮到收錢會比較麻煩，最後決定以公益性質進行；又形容報名都算踴躍，計劃明年可以搞多幾場，最快希望出年情人節再搞多次。

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