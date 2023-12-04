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港聞二

獨留男嬰單位滿雜物 鄰居指惡臭多時

【明報專訊】長沙灣李鄭屋邨一名22歲父親前日被揭疑獨留男嬰在家，涉虐兒被捕。本報記者昨日到場觀察，涉案單位滿佈垃圾雜物，有鄰居指單位傳出臭味已一段時間。社署回覆查詢稱，該家庭不是社署社工跟進個案，但會了解情况，按需要提供協助。

稱一男一女數月前遷入

記者昨午到李鄭屋邨和平樓涉事單位了解，單位鐵閘有爆破痕迹，大門虛掩，從門隙窺探，大廳一片凌亂，有一個放滿衣服雜物的層架，桌上堆滿衣服、水壺等雜物，旁邊的嬰兒牀側有啡色污漬，地上有貓抓架、連木架的寵物食物碗、膠樽、膠袋，以及疑似用過的嬰兒尿片，傳出陣陣臊臭味，步出電梯已可聞到。

鄰居黃先生表示，該單位住有一名年輕男子及身形略胖的女子，數月前遷入，未見過嬰兒及小貓出入，他曾到單位外觀察，指「（間屋）亂七八糟」。鄰居鄧先生稱不認識該住戶，惟單位屢傳酸餿臭味，持續多時，「打開門有陣臭味飄過嚟，我哋通常都唔開門」，不過未有投訴，亦不時聽到嬰兒哭聲。

前日中午4時許，一名保安上門追租，發現涉事單位傳出嬰兒哭聲、貓叫及惡臭，遂報警。消防破門入屋，發現內有約7個月大男嬰及一隻英國短毛貓。男嬰清醒，表面無傷，身體瘦弱，由救護車送院檢查。警方其後以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男嬰父親，案件由深水埗警區刑事調查隊跟進。據悉短毛貓事後由貓主的親友帶走。

相關字詞﹕虐兒 李鄭屋邨 長沙灣

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