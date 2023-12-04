黃仁龍料三層應急機制可延 葉兆輝：資源錯配

根據機制，第一層機制由教師及校本團隊識別高自殺風險學生並輔導，當校內人手不足應付新發現的高危學生，可啟動第二層尋求「醫教社同心協作計劃」等校外支援網絡。如發現有嚴重精神健康需要的學生，校長可透過第三層轉介醫管局精神科。

黃：年輕人最需要陪伴

政府要考慮減教師工作

黃仁龍昨於無綫《講清講楚》稱，機制目的是「攔截性預防」，數據顯示中學生自殺風險較高，故針對中學處理。他引述專家稱自殺學生隱蔽，「愈想死愈不告訴你」，識別挑戰很大；稱有情緒問題的年輕人最需要陪伴，政府要考慮在這兩個月內有何政策配合，減輕教師工作量，以騰出時間和空間「攬住個學生」，多陪伴和溝通才能洞悉風險。

黃說解決學童自殺背後的問題有很多挑戰，短時間內難有改善。被問機制實施兩個月是否有效，他於節目後稱機制牽涉人手和資源「密集」，不能無了期實施，認為可檢視成效後考慮需否調整。

葉：七成自殺學生無精神科求診紀錄

新任精神健康諮詢委員會委員葉兆輝向本報說，他個人認為機制對防自殺成效有限，並引述數據稱七成自殺學生不曾有精神科求診紀錄，他們因無法處理突如其來的困難而衝動自殺，並非有醫療需要，質疑機制集中將學生轉介至精神科或醫療配套是資源錯配，反令其他病人輪候加長，「別人本來4個星期看到症，現在變了6個星期；反而這班（學生）未必需要看，卻要塞入系統」。

葉建議學校精簡每學年上學期課程及考試，讓班主任有空間與學生建立關係和互信，教育局長遠需精簡課程，更要減少其他教學內容如STEAM、國民教育等。

訓輔協會關注校長熱線全天候否

香港學校訓輔人員協會副會長李建文認為，政府不應以資源有限作藉口，亦關注校長轉介熱線是否全天候運作，尤其公眾假期及深夜，以免緊急情况無法聯繫當局，另建議可毋須取得家長同意轉介有需要學生接受服務。

黃仁龍總結過去6年精神健康諮詢委員會工作，稱本港近年經歷新冠疫情等，港人精神健康轉差，認為有3方面要改善，其中精神科醫護人手不足是「老大難」問題，需增加其他非藥物支援的專業人員；其次是政府需跨部門、高層次統領精神健康工作，有系統地調配資源；另需改善社會觀念，提升市民關注。