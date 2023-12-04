明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

新界北反黑拘130人 疑黑幫高層全新波子檢走

【明報專訊】鑑於過去數月在上水及粉嶺發生數宗涉及黑社會的街頭暴力案，警方上月初起展開為期一個月「冷雨」行動，打擊三合會活動及堵截其收入來源。行動中共拘捕130人，檢獲現金、賭具及疑為犯罪得益等共約247萬元，包括一輛約值147萬元的全新保時捷。據悉該車由活躍於上水的和勝和高層成員擁有。

10年洗錢1500萬 涉至少600可疑交易

警方上月初起在上水、打鼓嶺5個賭檔及一個非法油站共拘捕122人，涉嫌經營非法賭博場所、在非法賭博場所賭博等罪，檢獲賭具及涉嫌犯罪得益近100萬元。經調查後，本月初以涉嫌洗黑錢拘捕5男3女，年齡由37至47歲，當中4人為骨幹，有黑社會背景，分別報稱商人、酒吧及美容院東主、裝修工及運輸工。初步調查相信被捕人2013年起利用兩間實體公司及4間空殼公司的個人和公司戶口，10年間涉最少600宗可疑交易，清洗逾1500萬元，疑為非法賭檔得益。警方將遁被捕人背景、資金來源及流向調查。

據悉涉嫌洗黑錢被捕的47歲男主腦，為活躍於上水的和勝和高層成員。警方發現報稱美容院經理的主腦聯同其他被捕人開設的銀行戶口有不尋常大額交易。主腦開設的物流、土地中介、顧問及蔬果批發4間公司，業務與其職業毫不相關，公司報稱地址實際為一間酒吧及秘書公司。行動中檢獲一輛全新保時捷，據悉登記車主為主腦旗下公司，他被捕前一日取車匙。

相關字詞﹕反黑 經營非法賭博場所 洗黑錢

上 / 下一篇新聞

1/3選區大黨混戰 有合作有「獨鬥」 工聯會不點名指「大黨」力量強 經民聯稱區會政見差異小
1/3選區大黨混戰 有合作有「獨鬥」 工聯會不點名指「大黨」力量強 經民聯稱區會政見差異小
投票日前選票改放警署 選舉處：加強安全
投票日前選票改放警署 選舉處：加強安全
工人違職安被記分 擬全行互通 罰停工不可轉地盤 涉私隱倡建造議會管理
工人違職安被記分 擬全行互通 罰停工不可轉地盤 涉私隱倡建造議會管理
議員：互通形同黑名單 憂承建商卸責
議員：互通形同黑名單 憂承建商卸責
聽障者指性健康資訊不足 家計會推手語教防癌
聽障者指性健康資訊不足 家計會推手語教防癌
今年本地珊瑚普查 白化輕微物種多樣
今年本地珊瑚普查 白化輕微物種多樣
港人動畫入圍學生奧斯卡 美留學愛昔日香港 重現80年代霓虹街景
港人動畫入圍學生奧斯卡 美留學愛昔日香港 重現80年代霓虹街景
反修例過去 步向新階段 張炳良：不應走另一極端
反修例過去 步向新階段 張炳良：不應走另一極端
李：23條工作已開展 構建國安法律系統
李：23條工作已開展 構建國安法律系統
Google調查：八成港童每日上網1至6小時 比例亞太第三高
Google調查：八成港童每日上網1至6小時 比例亞太第三高
黃仁龍料三層應急機制可延 葉兆輝：資源錯配
黃仁龍料三層應急機制可延 葉兆輝：資源錯配
港大委研究生任大使 推廣身心健康
港大委研究生任大使 推廣身心健康
澳門旅遊塔笨豬跳 日漢氣促不治
澳門旅遊塔笨豬跳 日漢氣促不治
獨留男嬰單位滿雜物 鄰居指惡臭多時
獨留男嬰單位滿雜物 鄰居指惡臭多時
野草製飲管 方便兼環保
野草製飲管 方便兼環保
投資逾2000萬新台幣 擬融資建第3廠房
投資逾2000萬新台幣 擬融資建第3廠房
灣區熱搜：澳門政府橫琴闢社區 新盤六折售 限濠江人買如居澳門 首日錄逾500申請
灣區熱搜：澳門政府橫琴闢社區 新盤六折售 限濠江人買如居澳門 首日錄逾500申請
灣區熱搜：家長關注配套校質素 寧每日往返琴澳接送
灣區熱搜：家長關注配套校質素 寧每日往返琴澳接送
灣區熱搜：新盤禁中介插手 惹珠海經紀不滿
灣區熱搜：新盤禁中介插手 惹珠海經紀不滿
灣區熱搜：話你知：橫琴一站式過關 設「快捷通道」
灣區熱搜：話你知：橫琴一站式過關 設「快捷通道」
【Emily】高才通協會辦speed dating 尚海龍：中外青年都歡迎
【Emily】高才通協會辦speed dating 尚海龍：中外青年都歡迎
【Emily】學生訪青山精神健康館 體驗患者之困
【Emily】學生訪青山精神健康館 體驗患者之困
【Emily】馬會伙美基金 助弱勢應對氣候變化
【Emily】馬會伙美基金 助弱勢應對氣候變化
【Emily】88年前「不畏艱」報道長征 李家超籲新傳媒人學范長江
【Emily】88年前「不畏艱」報道長征 李家超籲新傳媒人學范長江
【Emily】銅鑼灣現巡遊人潮
【Emily】銅鑼灣現巡遊人潮
【Emily】浸大高球慈善賽 榮休校長謝志偉返港捧場
【Emily】浸大高球慈善賽 榮休校長謝志偉返港捧場