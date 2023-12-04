新界北反黑拘130人 疑黑幫高層全新波子檢走

10年洗錢1500萬 涉至少600可疑交易

警方上月初起在上水、打鼓嶺5個賭檔及一個非法油站共拘捕122人，涉嫌經營非法賭博場所、在非法賭博場所賭博等罪，檢獲賭具及涉嫌犯罪得益近100萬元。經調查後，本月初以涉嫌洗黑錢拘捕5男3女，年齡由37至47歲，當中4人為骨幹，有黑社會背景，分別報稱商人、酒吧及美容院東主、裝修工及運輸工。初步調查相信被捕人2013年起利用兩間實體公司及4間空殼公司的個人和公司戶口，10年間涉最少600宗可疑交易，清洗逾1500萬元，疑為非法賭檔得益。警方將遁被捕人背景、資金來源及流向調查。

據悉涉嫌洗黑錢被捕的47歲男主腦，為活躍於上水的和勝和高層成員。警方發現報稱美容院經理的主腦聯同其他被捕人開設的銀行戶口有不尋常大額交易。主腦開設的物流、土地中介、顧問及蔬果批發4間公司，業務與其職業毫不相關，公司報稱地址實際為一間酒吧及秘書公司。行動中檢獲一輛全新保時捷，據悉登記車主為主腦旗下公司，他被捕前一日取車匙。