明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

Google調查：八成港童每日上網1至6小時 比例亞太第三高

【明報專訊】Google最新一份家庭網絡安全調查發現，82.6%香港受訪兒童每天上網1至6小時，比例在亞太地區排第三。Google近期為18歲以下用戶預設啟用「安全搜尋」（SafeSearch）功能，在默認情况下模糊「露骨」圖像的搜索結果。明年YouTube亦新增標籤功能，提醒用戶影片內容由人工智能（AI）生成或經修改，加強事實查核。

該網上調查於今年4月6至18日訪問8000名來自澳洲、香港、印度、日本和新加坡等12個亞太區國家或地區的家長。調查顯示香港受訪家長的子女過去一年內，有67.5%曾最少一次看到不當內容，在亞太排第四；61.8%曾最少一次看到不實資訊；58.9%曾最少一次在網上遇到陌生人的不當接觸。

YouTube將標示AI內容助核實

隨着子女長大，62.6%家長反映期望可使用更多帳戶安全功能。Google表示已為現有網站Family Link推出香港版網頁，家長可在子女上網時管理其帳戶和裝置、設定裝置使用時間限制、管理子女看到的內容，以及查看子女使用裝置時的位置。

YouTube根據其兒童安全指引，用機器學習並配合真人審核，今年第二季在全球移除超過250萬條不當影片，當中69%影片在被機器自動偵測到違規被移除前的觀看次數少於10次。

Google香港銷售及營運總經理余名德表示，現正研發YouTube影片新增標籤功能，標示影片內容由人工智能生成或經修改，用戶可自行選擇是否繼續觀看。

上 / 下一篇新聞

1/3選區大黨混戰 有合作有「獨鬥」 工聯會不點名指「大黨」力量強 經民聯稱區會政見差異小
1/3選區大黨混戰 有合作有「獨鬥」 工聯會不點名指「大黨」力量強 經民聯稱區會政見差異小
投票日前選票改放警署 選舉處：加強安全
投票日前選票改放警署 選舉處：加強安全
工人違職安被記分 擬全行互通 罰停工不可轉地盤 涉私隱倡建造議會管理
工人違職安被記分 擬全行互通 罰停工不可轉地盤 涉私隱倡建造議會管理
議員：互通形同黑名單 憂承建商卸責
議員：互通形同黑名單 憂承建商卸責
聽障者指性健康資訊不足 家計會推手語教防癌
聽障者指性健康資訊不足 家計會推手語教防癌
今年本地珊瑚普查 白化輕微物種多樣
今年本地珊瑚普查 白化輕微物種多樣
港人動畫入圍學生奧斯卡 美留學愛昔日香港 重現80年代霓虹街景
港人動畫入圍學生奧斯卡 美留學愛昔日香港 重現80年代霓虹街景
反修例過去 步向新階段 張炳良：不應走另一極端
反修例過去 步向新階段 張炳良：不應走另一極端
李：23條工作已開展 構建國安法律系統
李：23條工作已開展 構建國安法律系統
新界北反黑拘130人 疑黑幫高層全新波子檢走
新界北反黑拘130人 疑黑幫高層全新波子檢走
黃仁龍料三層應急機制可延 葉兆輝：資源錯配
黃仁龍料三層應急機制可延 葉兆輝：資源錯配
港大委研究生任大使 推廣身心健康
港大委研究生任大使 推廣身心健康
澳門旅遊塔笨豬跳 日漢氣促不治
澳門旅遊塔笨豬跳 日漢氣促不治
獨留男嬰單位滿雜物 鄰居指惡臭多時
獨留男嬰單位滿雜物 鄰居指惡臭多時
野草製飲管 方便兼環保
野草製飲管 方便兼環保
投資逾2000萬新台幣 擬融資建第3廠房
投資逾2000萬新台幣 擬融資建第3廠房
灣區熱搜：澳門政府橫琴闢社區 新盤六折售 限濠江人買如居澳門 首日錄逾500申請
灣區熱搜：澳門政府橫琴闢社區 新盤六折售 限濠江人買如居澳門 首日錄逾500申請
灣區熱搜：家長關注配套校質素 寧每日往返琴澳接送
灣區熱搜：家長關注配套校質素 寧每日往返琴澳接送
灣區熱搜：新盤禁中介插手 惹珠海經紀不滿
灣區熱搜：新盤禁中介插手 惹珠海經紀不滿
灣區熱搜：話你知：橫琴一站式過關 設「快捷通道」
灣區熱搜：話你知：橫琴一站式過關 設「快捷通道」
【Emily】高才通協會辦speed dating 尚海龍：中外青年都歡迎
【Emily】高才通協會辦speed dating 尚海龍：中外青年都歡迎
【Emily】學生訪青山精神健康館 體驗患者之困
【Emily】學生訪青山精神健康館 體驗患者之困
【Emily】馬會伙美基金 助弱勢應對氣候變化
【Emily】馬會伙美基金 助弱勢應對氣候變化
【Emily】88年前「不畏艱」報道長征 李家超籲新傳媒人學范長江
【Emily】88年前「不畏艱」報道長征 李家超籲新傳媒人學范長江
【Emily】銅鑼灣現巡遊人潮
【Emily】銅鑼灣現巡遊人潮
【Emily】浸大高球慈善賽 榮休校長謝志偉返港捧場
【Emily】浸大高球慈善賽 榮休校長謝志偉返港捧場