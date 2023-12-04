Google調查：八成港童每日上網1至6小時 比例亞太第三高

該網上調查於今年4月6至18日訪問8000名來自澳洲、香港、印度、日本和新加坡等12個亞太區國家或地區的家長。調查顯示香港受訪家長的子女過去一年內，有67.5%曾最少一次看到不當內容，在亞太排第四；61.8%曾最少一次看到不實資訊；58.9%曾最少一次在網上遇到陌生人的不當接觸。

YouTube將標示AI內容助核實

隨着子女長大，62.6%家長反映期望可使用更多帳戶安全功能。Google表示已為現有網站Family Link推出香港版網頁，家長可在子女上網時管理其帳戶和裝置、設定裝置使用時間限制、管理子女看到的內容，以及查看子女使用裝置時的位置。

YouTube根據其兒童安全指引，用機器學習並配合真人審核，今年第二季在全球移除超過250萬條不當影片，當中69%影片在被機器自動偵測到違規被移除前的觀看次數少於10次。

Google香港銷售及營運總經理余名德表示，現正研發YouTube影片新增標籤功能，標示影片內容由人工智能生成或經修改，用戶可自行選擇是否繼續觀看。