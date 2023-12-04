李：23條工作已開展 構建國安法律系統

李家超昨在「全港學界國家安全常識挑戰賽」啟動禮上視像致辭，提及23條與《港區國安法》連結起來，構建有效的國安法律系統，以完善維護國家安全的法律制度和執行機制，期望師生也支持立法，「以履行特區的憲制責任，及維護國家安全的公民責任和義務」。

林定國出席同一活動時表示，不希望市民因他人的惡意抹黑或攻擊，對《港區國安法》有誤解，或是因為害怕受法律制裁，才遵守維護國家安全的法律。他稱尊重和遵守國安法律亦是「應有之義」；又稱要深刻銘記，若國家安全受威脅，安居樂業、幸福美滿的生活只會是「鏡中花、水中月」。

比賽由律政司與保安局、教育局，聯同善德基金會舉辦，網上初賽吸引超過10萬名來自585所中小學的學生參與。保安局長鄧炳強稱，籌辦比賽集合律政司的專業法律知識和教育局的學校學生網絡，希望將國民教育和國家安全教育做得更深入，涵蓋面更廣。

此外，今天（4日）是「國家憲法日」，政府與中聯辦合辦座談會，今年主題為「憲法與中國式現代化」，嘉賓包括北京大學法學院張翔教授、基本法委員會委員兼立法會議員梁美芬等。