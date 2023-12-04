明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

李：23條工作已開展 構建國安法律系統

【明報專訊】《施政報告》提出要在明年內完成《基本法》第23條立法，行政長官李家超昨表示，政府已開始23條立法的準備工作，明年完成立法，與《港區國安法》連結構建有效的國安法律系統。律政司長林定國稱，在求學時期認識國家安全重要且迫切，可及早培養國民身分認同及正確理解公民責任；又稱若國家安全受威脅，安居樂業只會是「鏡中花、水中月」。

李家超昨在「全港學界國家安全常識挑戰賽」啟動禮上視像致辭，提及23條與《港區國安法》連結起來，構建有效的國安法律系統，以完善維護國家安全的法律制度和執行機制，期望師生也支持立法，「以履行特區的憲制責任，及維護國家安全的公民責任和義務」。

林定國出席同一活動時表示，不希望市民因他人的惡意抹黑或攻擊，對《港區國安法》有誤解，或是因為害怕受法律制裁，才遵守維護國家安全的法律。他稱尊重和遵守國安法律亦是「應有之義」；又稱要深刻銘記，若國家安全受威脅，安居樂業、幸福美滿的生活只會是「鏡中花、水中月」。

比賽由律政司與保安局、教育局，聯同善德基金會舉辦，網上初賽吸引超過10萬名來自585所中小學的學生參與。保安局長鄧炳強稱，籌辦比賽集合律政司的專業法律知識和教育局的學校學生網絡，希望將國民教育和國家安全教育做得更深入，涵蓋面更廣。

此外，今天（4日）是「國家憲法日」，政府與中聯辦合辦座談會，今年主題為「憲法與中國式現代化」，嘉賓包括北京大學法學院張翔教授、基本法委員會委員兼立法會議員梁美芬等。

相關字詞﹕國安法 國安 鄧炳強 林定國 李家超 23條

上 / 下一篇新聞

1/3選區大黨混戰 有合作有「獨鬥」 工聯會不點名指「大黨」力量強 經民聯稱區會政見差異小
1/3選區大黨混戰 有合作有「獨鬥」 工聯會不點名指「大黨」力量強 經民聯稱區會政見差異小
投票日前選票改放警署 選舉處：加強安全
投票日前選票改放警署 選舉處：加強安全
工人違職安被記分 擬全行互通 罰停工不可轉地盤 涉私隱倡建造議會管理
工人違職安被記分 擬全行互通 罰停工不可轉地盤 涉私隱倡建造議會管理
議員：互通形同黑名單 憂承建商卸責
議員：互通形同黑名單 憂承建商卸責
聽障者指性健康資訊不足 家計會推手語教防癌
聽障者指性健康資訊不足 家計會推手語教防癌
今年本地珊瑚普查 白化輕微物種多樣
今年本地珊瑚普查 白化輕微物種多樣
港人動畫入圍學生奧斯卡 美留學愛昔日香港 重現80年代霓虹街景
港人動畫入圍學生奧斯卡 美留學愛昔日香港 重現80年代霓虹街景
反修例過去 步向新階段 張炳良：不應走另一極端
反修例過去 步向新階段 張炳良：不應走另一極端
Google調查：八成港童每日上網1至6小時 比例亞太第三高
Google調查：八成港童每日上網1至6小時 比例亞太第三高
新界北反黑拘130人 疑黑幫高層全新波子檢走
新界北反黑拘130人 疑黑幫高層全新波子檢走
黃仁龍料三層應急機制可延 葉兆輝：資源錯配
黃仁龍料三層應急機制可延 葉兆輝：資源錯配
港大委研究生任大使 推廣身心健康
港大委研究生任大使 推廣身心健康
澳門旅遊塔笨豬跳 日漢氣促不治
澳門旅遊塔笨豬跳 日漢氣促不治
獨留男嬰單位滿雜物 鄰居指惡臭多時
獨留男嬰單位滿雜物 鄰居指惡臭多時
野草製飲管 方便兼環保
野草製飲管 方便兼環保
投資逾2000萬新台幣 擬融資建第3廠房
投資逾2000萬新台幣 擬融資建第3廠房
灣區熱搜：澳門政府橫琴闢社區 新盤六折售 限濠江人買如居澳門 首日錄逾500申請
灣區熱搜：澳門政府橫琴闢社區 新盤六折售 限濠江人買如居澳門 首日錄逾500申請
灣區熱搜：家長關注配套校質素 寧每日往返琴澳接送
灣區熱搜：家長關注配套校質素 寧每日往返琴澳接送
灣區熱搜：新盤禁中介插手 惹珠海經紀不滿
灣區熱搜：新盤禁中介插手 惹珠海經紀不滿
灣區熱搜：話你知：橫琴一站式過關 設「快捷通道」
灣區熱搜：話你知：橫琴一站式過關 設「快捷通道」
【Emily】高才通協會辦speed dating 尚海龍：中外青年都歡迎
【Emily】高才通協會辦speed dating 尚海龍：中外青年都歡迎
【Emily】學生訪青山精神健康館 體驗患者之困
【Emily】學生訪青山精神健康館 體驗患者之困
【Emily】馬會伙美基金 助弱勢應對氣候變化
【Emily】馬會伙美基金 助弱勢應對氣候變化
【Emily】88年前「不畏艱」報道長征 李家超籲新傳媒人學范長江
【Emily】88年前「不畏艱」報道長征 李家超籲新傳媒人學范長江
【Emily】銅鑼灣現巡遊人潮
【Emily】銅鑼灣現巡遊人潮
【Emily】浸大高球慈善賽 榮休校長謝志偉返港捧場
【Emily】浸大高球慈善賽 榮休校長謝志偉返港捧場