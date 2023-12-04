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港聞二

反修例過去 步向新階段 張炳良：不應走另一極端

【明報專訊】前運輸及房屋局長張炳良上月初在本報撰文，稱維護國家安全與自由多元之間不存在必然矛盾，應在兩者間取得平衡，防範「一左二窄」；他昨日續解釋，2019年反修例事件是個「悲劇」，而香港正步向新階段，應避免走向另一極端，又提及部分言論將同樂運動會上升至國家安全，「好像有點過分」。

指同運會掛鈎國安「有點過分」

現為教育大學公共行政學顧問的張炳良昨於商台《政好星期天》表示，維護國安並無爭議，「（2019年）那種狂熱、那種瘋狂，需要很細心檢討反思，但矯枉是否一定要過正呢？」他提及行政會議召集人葉劉淑儀早前主禮同運會遭批評，稱社會出現不同聲音屬正常不過的事，惟部分批評將不關乎法律的問題與國家安全掛鈎，「如果這種形象進入某些人的腦海，只會對香港不利」。

政府應展示香港從無忌諱 對批評毋須過分反應

張表示，疫情過後香港已復辦各類國際活動，經濟「基本盤」不變，復蘇「只是時間問題」。不過，他提及國際輿論由西方傳媒主導，他們對香港的印象仍「偏向負面」，認為政府須更進取展示多元開放、充滿活力等獨有優勢。張補充，每個城市都有自身問題，政府應展現香港從來沒什麼忌諱，並「打開門」爭取更多人關心香港，「不要讓人覺得我們只鼓勵，甚至只容許報喜不報憂」，面對外界批評亦「毋須過分反應」。

相關字詞﹕反修例事件 同樂運動會 港區國安法 一左二窄 張炳良

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