港人動畫入圍學生奧斯卡 美留學愛昔日香港 重現80年代霓虹街景

主角幻想捉太陽 靈感源自小時厭夏日

動畫《走開啦太陽》講述1988年的香港，小女孩試圖用風扇、可樂及花繩等她所擁有的一切摧毁太陽，最終小女孩參拜佛像後親吻太陽，令太陽「落山」，阻止太陽融化香港。今年畢業於美國薩凡納大學的Rachel表示，小時候不太喜歡香港的夏天，且她有濕疹，笑言「細個成日幻想捉太陽」，加上她自小喜愛本土文化，例如她在香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的畢業作品曾以紅白藍膠袋製作一系列作品，故產生製作該動畫的念頭。

藉虛擬地圖帶隊友遊香港

Rachel表示，該動畫製作需時8個月，團隊共有25名成員，分別來自香港、美國及哥倫比亞等地。她說，動畫中場景參考本港80年代街景，不過由於團隊大部分成員均未到過香港，Rachel笑稱製作動畫前曾透過Google地圖，帶領團隊虛擬遊覽深水埗及黃埔等地區，加深團隊對香港舊樓的認識。

被問及製作該動畫的最大困難，Rachel說，由於大學規定片長不可超過3分鐘，故難以在動畫中深入講故事。另外，她說該動畫的結尾本來是由小女孩使用太陽油「對付」太陽，甚至計劃將風扇及冷氣結合成一台機械人，與太陽對戰，但她認為前者未必夠震撼，後者則需花大量時間製作。最終結局則源自其大學教授曾到訪沙田萬佛寺的印象，而且她原居住於沙田，她認為佛像與本港80年代的氛圍相搭，故決定採用教授想法。

Rachel指香港有好多人對動畫存在誤解，以為動畫是給小朋友看的，但她認為動畫是一個讓人發聲的平台，「講你想講嘅故事」。

港不乏出色動畫師 盼多受關注

她又說香港有很多具實力的動畫製作人，例如剛過去的第60屆金馬獎中，香港導演陳嘉言及黃曉傑憑《夏夢迴》贏得最佳動畫短片，但她認為香港較少人談及，盼港人多留意港產動畫。