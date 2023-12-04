明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港人動畫入圍學生奧斯卡 美留學愛昔日香港 重現80年代霓虹街景

【明報專訊】小時候在烈日下想要捕捉熾熱的太陽，22歲港產動畫師繆心怡（Rachel）與團隊以動畫呈現狂想，此套名為《走開啦太陽》（The Sun is Bad）的3分鐘短片，跟2000多部世界各地的作品比併下，入圍學生奧斯卡八強，該獎項所有評審員都來自美國奧斯卡評審委員會。動畫以口語「走開啦太陽」為中文名，場景參考本港1980年代街景，比Rachel出生的年代要早，選擇將唐樓、士多及霓虹燈等香港逐漸消逝的事物以動畫呈現，她稱是當作紀念，亦希望將本土文化帶給外國學生。

主角幻想捉太陽 靈感源自小時厭夏日

動畫《走開啦太陽》講述1988年的香港，小女孩試圖用風扇、可樂及花繩等她所擁有的一切摧毁太陽，最終小女孩參拜佛像後親吻太陽，令太陽「落山」，阻止太陽融化香港。今年畢業於美國薩凡納大學的Rachel表示，小時候不太喜歡香港的夏天，且她有濕疹，笑言「細個成日幻想捉太陽」，加上她自小喜愛本土文化，例如她在香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的畢業作品曾以紅白藍膠袋製作一系列作品，故產生製作該動畫的念頭。

藉虛擬地圖帶隊友遊香港

Rachel表示，該動畫製作需時8個月，團隊共有25名成員，分別來自香港、美國及哥倫比亞等地。她說，動畫中場景參考本港80年代街景，不過由於團隊大部分成員均未到過香港，Rachel笑稱製作動畫前曾透過Google地圖，帶領團隊虛擬遊覽深水埗及黃埔等地區，加深團隊對香港舊樓的認識。

被問及製作該動畫的最大困難，Rachel說，由於大學規定片長不可超過3分鐘，故難以在動畫中深入講故事。另外，她說該動畫的結尾本來是由小女孩使用太陽油「對付」太陽，甚至計劃將風扇及冷氣結合成一台機械人，與太陽對戰，但她認為前者未必夠震撼，後者則需花大量時間製作。最終結局則源自其大學教授曾到訪沙田萬佛寺的印象，而且她原居住於沙田，她認為佛像與本港80年代的氛圍相搭，故決定採用教授想法。

Rachel指香港有好多人對動畫存在誤解，以為動畫是給小朋友看的，但她認為動畫是一個讓人發聲的平台，「講你想講嘅故事」。

港不乏出色動畫師 盼多受關注

她又說香港有很多具實力的動畫製作人，例如剛過去的第60屆金馬獎中，香港導演陳嘉言及黃曉傑憑《夏夢迴》贏得最佳動畫短片，但她認為香港較少人談及，盼港人多留意港產動畫。

上 / 下一篇新聞

1/3選區大黨混戰 有合作有「獨鬥」 工聯會不點名指「大黨」力量強 經民聯稱區會政見差異小
1/3選區大黨混戰 有合作有「獨鬥」 工聯會不點名指「大黨」力量強 經民聯稱區會政見差異小
投票日前選票改放警署 選舉處：加強安全
投票日前選票改放警署 選舉處：加強安全
工人違職安被記分 擬全行互通 罰停工不可轉地盤 涉私隱倡建造議會管理
工人違職安被記分 擬全行互通 罰停工不可轉地盤 涉私隱倡建造議會管理
議員：互通形同黑名單 憂承建商卸責
議員：互通形同黑名單 憂承建商卸責
聽障者指性健康資訊不足 家計會推手語教防癌
聽障者指性健康資訊不足 家計會推手語教防癌
今年本地珊瑚普查 白化輕微物種多樣
今年本地珊瑚普查 白化輕微物種多樣
反修例過去 步向新階段 張炳良：不應走另一極端
反修例過去 步向新階段 張炳良：不應走另一極端
李：23條工作已開展 構建國安法律系統
李：23條工作已開展 構建國安法律系統
Google調查：八成港童每日上網1至6小時 比例亞太第三高
Google調查：八成港童每日上網1至6小時 比例亞太第三高
新界北反黑拘130人 疑黑幫高層全新波子檢走
新界北反黑拘130人 疑黑幫高層全新波子檢走
黃仁龍料三層應急機制可延 葉兆輝：資源錯配
黃仁龍料三層應急機制可延 葉兆輝：資源錯配
港大委研究生任大使 推廣身心健康
港大委研究生任大使 推廣身心健康
澳門旅遊塔笨豬跳 日漢氣促不治
澳門旅遊塔笨豬跳 日漢氣促不治
獨留男嬰單位滿雜物 鄰居指惡臭多時
獨留男嬰單位滿雜物 鄰居指惡臭多時
野草製飲管 方便兼環保
野草製飲管 方便兼環保
投資逾2000萬新台幣 擬融資建第3廠房
投資逾2000萬新台幣 擬融資建第3廠房
灣區熱搜：澳門政府橫琴闢社區 新盤六折售 限濠江人買如居澳門 首日錄逾500申請
灣區熱搜：澳門政府橫琴闢社區 新盤六折售 限濠江人買如居澳門 首日錄逾500申請
灣區熱搜：家長關注配套校質素 寧每日往返琴澳接送
灣區熱搜：家長關注配套校質素 寧每日往返琴澳接送
灣區熱搜：新盤禁中介插手 惹珠海經紀不滿
灣區熱搜：新盤禁中介插手 惹珠海經紀不滿
灣區熱搜：話你知：橫琴一站式過關 設「快捷通道」
灣區熱搜：話你知：橫琴一站式過關 設「快捷通道」
【Emily】高才通協會辦speed dating 尚海龍：中外青年都歡迎
【Emily】高才通協會辦speed dating 尚海龍：中外青年都歡迎
【Emily】學生訪青山精神健康館 體驗患者之困
【Emily】學生訪青山精神健康館 體驗患者之困
【Emily】馬會伙美基金 助弱勢應對氣候變化
【Emily】馬會伙美基金 助弱勢應對氣候變化
【Emily】88年前「不畏艱」報道長征 李家超籲新傳媒人學范長江
【Emily】88年前「不畏艱」報道長征 李家超籲新傳媒人學范長江
【Emily】銅鑼灣現巡遊人潮
【Emily】銅鑼灣現巡遊人潮
【Emily】浸大高球慈善賽 榮休校長謝志偉返港捧場
【Emily】浸大高球慈善賽 榮休校長謝志偉返港捧場