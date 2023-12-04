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投票日前選票改放警署 選舉處：加強安全

【明報專訊】區選下周日舉行，據了解政府今屆改變投票日前夕的選票保管安排，由以往各票站主任自行保管在家，改為存放警署。另外，政府要求外判商容許員工在工作期間投票；公務員事務局稱，部門須發出指示給轄下的承辦商，必須讓投票日當天要為政府服務上班的人員有充足時間投票，如有違者會被記錄在案，亦可能影響日後中標機會。選舉事務處稱，安排由各區警署暫保存選票，是為進一步加強選票安全，確保區選公平公正、安全有序。

根據過去選舉做法，各個票站主任會在投票日前領取選票、選民登記冊等物資，自行保管至投票日，一般均會放在家中，翌日清晨帶到票站。此方式曾引起質疑，憂慮造成保安問題。據了解當局今屆改變安排，選票在投票日前將存放於警署，票站主任須於投票當日前往警署領取。

政府促承辦商安排時間投票 違者或損中標機會

另外，今屆區選新增由地區三會選出的地區委員會界別，採用「全票制」；舉例中西區有8席，該區三會成員必須在10名候選人投選8人。不過據悉，由於當局暫未有足夠電子點票機分配往全港18個點票站，或要改以人手配合電腦點票，未能電子點票。

區選倒數一星期，政府繼續全力呼籲選民投票。政務司長陳國基昨日出席由紀律部隊評議會及警察評議會舉辦的「公務員齊撐區選家庭日」後表示，當局會確保公務員和外判工獲安排時間前往投票，避免因為工作關係未能投票。

陳國基又稱，網上有假消息指如果公務員不投票將違法和受懲處，批評別有用心的人想挑撥離間，屬「軟對抗」行為，將交執法部門跟進。他說公務員有「雙重責任」投票，包括公民責任和有責任支持政府工作，惟當局不可能監察公務員有否投票，不投票或有特別原因，強調內部並無懲處機制，投票與否不影響未來升遷。

（區議會選舉）

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