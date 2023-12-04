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1/3選區大黨混戰 有合作有「獨鬥」 工聯會不點名指「大黨」力量強 經民聯稱區會政見差異小

【明報專訊】改制後首次區議會選舉將於下周日舉行，全港44個選區中，逾三分之一有多於兩個主要建制政黨角逐（見圖）。今屆區選多黨在部分選區對壘，同時會在其他選區合作；建制最大黨民建聯沒與其他政黨合作，但亦有部分黨員以其他組織成員名義為對手站台。全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，新制度下中央期望各黨良性互動，既有競爭亦可按需要策略性合作，顯示建制派團結精神。

3選區「四角戰」 鄧家彪：今屆採新模式

新制下區選採用「雙議席單票制」，每區得票最高兩人當選。撇除無黨派及小型政團候選人，本報記者剖析5個建制派主要政黨在全港44個選區（88席）的選情，6區只有民建聯參選，逾半選區屬兩個政黨對壘。其餘15個選區有至少3個主要政黨角逐，佔整體約三分之一，當中3個選區呈「四角戰」。

區議會最大黨民建聯參選全部44個選區，與其他建制政黨全面對陣。民建聯以外的各個政黨既在多區「互撼」，又在部分選區合作。其中工聯會在9個選區與新民黨競爭，同時雙方在灣仔區合作。工聯會立法會議員鄧家彪未有正面回應是否要抗衡民建聯，不點名稱「大黨」的地區力量較強，「規模效應」很清晰。他表示今次區選採取新競選模式，在無人參選的選區如有合適人選就會支持，「今日你幫了他，可能明日在議題或工作上可合作」。他又稱，需按照候選人能力決定是否合作，「逐個傾、逐個計」，舉例稱與代表新民黨參選灣仔的黃守東已認識多年。

經民聯與新民黨和工聯會分別在4個選區和兩個選區競逐，經民聯副主席梁美芬表示，該黨有與其他黨派合作。她認為區議會重點是地區議題，政治理念差異較小，加上每區有兩席，如果雙方在該區無競爭，就會盡量尋求合作。

有黨員撐對手 民建聯：准以同鄉會等身分

民建聯沒與其他政黨合作，不過部分黨員有以其他組織成員的身分為對手站台。該黨立法會議員陳仲尼在將軍澳南、九龍城北、西區等選區，均有為其他候選人拉票；該黨油尖旺支部主席楊子熙則在油尖旺南支持民建聯的對手。陳仲尼解釋他身兼同鄉社團代表，需以同鄉會身分為其他候選人站台，「完全沒有問題，因為一個區要選兩個人，所以我支持兩個人，希望兩個都當選」。他說已向民建聯領導層交代，強調同樣有為民建聯候選人拉票，不會厚此薄彼。

黨主席陳克勤表示，部分黨員身兼同鄉會、居民組織等身分，在不影響民建聯選情的前提下，獲領導層同意可用非民建聯的身分支持其他候選人。他稱這類情况為「極少數」，認為是與其他團體互相支持，「有時這個區他支持了我們，可能另一區我們支持他們」。

劉兆佳：建制團結符中央期望 誰贏「無所謂」

劉兆佳認為在「愛國者治港」新制度下，中央期望各黨互相競爭、亦有合作。他指區選不牽涉政治議題，階級分歧較少，最重要是如何解決地區問題，各黨可按照其競選策略在部分選區合作，既提高勝算，並顯示建制派團結精神。對於今次選舉結果，劉兆佳認為參選者全屬「愛國者」，是「自由搏擊、能者居之」，從中央角度而言誰勝誰負「無所謂」。

2023年區議會選舉候選人名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

明報記者 鄭啟智

（區議會選舉）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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