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今年本地珊瑚普查 白化輕微物種多樣

【明報專訊】漁護署公布今年香港珊瑚礁普查結果，全港33個普查地點有6個錄得珊瑚白化現象，包括吉澳雞公頭、印洲塘坳魚嘴、海下灣珊瑚灘等，白化影響程度輕微，限於局部地方，估計夏季水溫上升所致；整體珊瑚健康狀况良好，物種多樣性維持高水平。

1/3地點覆蓋率過半 東平洲最高

普查於今年6月展開，為期5個月，參與活動的義務潛水隊員逾1150人，普查範圍涵蓋香港東部水域最多珊瑚生長的地方，由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島。各個普查地點錄得的珊瑚覆蓋範圍由12.8%至74.3%不等，覆蓋率最高為東平洲亞媽灣。共有10個地點錄得逾50%覆蓋率，其中5個位於海岸公園。

資料顯示，去年33個普查地點錄得的珊瑚覆蓋範圍由8.8%至74.3%不等，當中以橋咀洲北錄得最高珊瑚覆蓋率，15個地點錄得逾50%珊瑚覆蓋率。

健康值高於平均 指定物種全現

參加普查的義務潛水隊亦在10個評估地點進行「珊瑚檢視」，透過特定的珊瑚健康監察表（分4種顏色，每色分1至6級，1最淺色，6最深色）找出珊瑚色素濃度，珊瑚顏色愈深，表示健康狀况愈佳。本年的珊瑚色素平均指數為4.28，比去年4.06稍佳，遠高於一般平均值3，顯示整體珊瑚健康狀况良好。

漁護署稱，參與普查的義務潛水隊亦會記錄預先訂定的物種，包括20種魚類和無脊椎動物，今次普查錄得全數20個指定指標物種，包括最常見的蝴蝶魚、石斑、笛鯛、海參及海膽等；大部分石斑、細鱗和笛鯛在東面水域的伙頭墳洲和東北水域的赤洲、黄竹角海及娥眉洲西錄得。所有普查地點均無破壞式捕魚作業痕迹，但8個地點發現有棄置魚網，影響輕微。

相關字詞﹕珊瑚礁普查

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