聽障者指性健康資訊不足 家計會推手語教防癌

林慧翔表示不少受訪女性關注乳房健康。家計會發問卷調查，收到41份回應，九成受訪聽障者稱沒有足夠渠道獲得關於性與生殖的健康資訊。為配合政府推出的乳癌篩查先導計劃，家計會選擇透過拍攝影片，邀請義工手語翻譯影片內容，向大衆介紹如何預防乳癌及作自我檢查。

友人諱疾忌醫終離世

手語義工盼及早介入

有份參與短片手語翻譯的手語義工兼家計會職員Peggy稱，計劃源於她一名聽障朋友患癌離世的經歷，8年前該友人常有月經失調、異常出血徵狀，最初因尷尬不敢求醫，後來確診子宮頸癌末期，其間多次大量出血休克送院。

Peggy為未能及早介入朋友個案而懊惱，感慨「這些謬誤、忌諱，（聽障人士接收的）資訊不足，令一條寶貴的生命就此結束」，因此她自學手語，希望以「聾人的語言」教導他們正確選擇。

多醫學詞 初期常碰壁

Peggy指出，這些健康資訊牽涉醫學用詞，手語使用亦不統一，因此她經常向兩名專業手語顧問請教，又參考香港手語醫學詞彙，其間試過碰壁。例如，起初手語顧問以為「篩查」是「檢查」，但兩者意思有別，「篩查」是指為沒有症狀的人檢測，「檢查」則是檢視查看當中的問題。

香港聾人協進會會長劉麗芳支持計劃，但稱現時聽障者掌握的性與生殖健康資訊仍然不足，希望有更多人關注他們的需要。林慧翔表示，除了女性健康、子宮頸細胞，不少男聽障者亦關注前列腺增生及陽痿等問題，未來會考慮製作更多影片，及與服務聽障者的機構合作，協助聽障者獲取準確和容易理解的健康資訊。