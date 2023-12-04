議員：互通形同黑名單 憂承建商卸責

周小松：執行寬緊不一 欠公平

周小松不反對承建商為建立安全文化推行內部記分制，但紀錄全行互通則不可接受。各承建商執行時嚴謹程度或有不同，分數未必準確反映工人表現，承建商靠分數判定工人表現並不公平，剝削工人就業權利。

周說曾有工人反映戴好安全帶後，管工要求他除下，理由是嫌麻煩、窒礙工作進度，形容工地文化令工人認為「做足安全措施才是異類」，認為承建商應先做好管理。他質疑承建商日後會否用工人分數紀錄作證據，在工業意外發生時推卸刑事責任，歸咎工人沒做好安全措施。

工權會：工人沒做足 或因管工文化

蕭倩文認為推動工地安全「咩都可以試」，原則上不完全反對記分制，如互通紀錄可杜絕害群之馬亦贊成；惟即使統一記分準則，執行過程仍易有爭拗。工人不做安全措施或有其他原因，包括上級壓力，單看表面行為記分對工人不公平，亦難排除各崗位的私人關係會影響記分公平；如每次查明細節才記分，執行上也有困難，故應設上訴機制。

對於有業界人士認為翻查閉路電視紀錄可確保公平，蕭倩文指工地不會處處都有閉路電視，相信主要靠人手巡查，建議記分制不應只限前線工地，如有工人被記分，直屬上司亦應被記分。

香港建造業總工會理事長黃平不反對任何有利職安健的措施，認為絕大部分工人「聽話」，有做好安全措施，會接受記分制，惟他強調因涉私隱，必須由政府監管資料互通制度，承建商須與業界商討制定準則。