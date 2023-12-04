工人違職安被記分 擬全行互通 罰停工不可轉地盤 涉私隱倡建造議會管理

對於業界擬設工人記分制，並希望日後全行互通紀錄，有勞工界議員批評承建商推卸責任，又質疑分數未必準確反映工人表現，不能接受互通紀錄，認為對工人不公平；工業傷亡權益會亦關注記分準則，以及如何確保公平（見另稿）。

消息指業界不滿只管承建商

出意外即受罰「未審先判」

建造業議會回覆本報稱，仍在研究前線人員安全表現紀錄平台，並就細節諮詢不同持份者，又稱會考慮所有因素，確保紀錄平台符合法例要求，並且適用於工地前線人員及工友；如有進一步消息，將適時公布。

被問到是否支持推行記分制，以及如何看待互通紀錄的私隱問題，勞工處沒正面回應，表示得悉建造業議會已委託顧問公司，研究在建築工地實行安全表現評核是否可行，以及建立安全表現評核系統，仍在研究中，該處會積極參與相關工作，並就職業安全方面提供意見。

除頻密巡查地盤，近期政府加強規管涉及意外事故的承建商，包括預告來年檢討《建築物條例》，研究同步檢控和紀律處分有問題的承建商，考慮提高罰則。據悉建造業不滿政府 「未審先判」，形容當局是「推動公眾針對」承建商，因此近日醞釀業界自發推行工人記分制，認為前線工人應對自身安全負責，希望靠記分制改變工地文化。

勞工處：業界正研究 會提意見

據了解，記分制涵蓋工人、管工以至所有前線人員，業界盼先推動各承建商自發推行，再逐步統一記分準則。其初步構思是，如工人沒有做安全措施或進行不安全作業會被記分，被記分者會被「鎖卡」停工1至7天不等，其間須再讀職安健課程，才可復工，相信有阻嚇作用；有罰同時有獎勵，若工人表現好，可獲發超市現金券。

由於前線工人工作性質流動，為免有工人被停工後到其他地盤工作，令記分制失效，業界建議設中央資料庫，讓工人記分紀錄全行互通。據了解，互通紀錄涉私隱問題，業界盼由建造業議會管理，惟明白議會作為法定機構，推行有壓力，因此各承建商將先自發內部試行，有經驗後再交由議會協助統一記分標準及管理制度。

記分制擬有獎有罰

據悉個別承建商試行工人記分制9個月，而香港建造商會約10年前曾推出類似的「安全護照」（Safety Passport），但當時未有技術方便記錄、較少承建商推行，因而成效不彰。

有業界人士透露，建造商會支持今次重推記分制，因此業內已有共識，可「行前一步」，又說一旦推行，分判商和工人原則上「無得揀」，因只要多個總承建商推記分制，已幾乎覆蓋全港所有地盤， 如工人不簽同意書共享資料，「基本上冇工開」。