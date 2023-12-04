灣區熱搜：家長關注配套校質素 寧每日往返琴澳接送

鍾氏夫婦的孩子約1歲半，二人原本住在氹仔，搭車到橫琴口岸再搭穿梭巴士到「澳門新街坊」，稱讚「路程算快，傾兩句偈就到」。鍾先生認為周邊環境不錯，但「就算買了也不會馬上來住」，先兩邊走一段時間，視社區發展成熟再考慮長住。鍾太稱，如果配套學校好也會考慮讓孩子入讀，又問記者「係咪濠江先？」

澳門辦學團體申辦 料下學年開課

澳門教育及青年發展局長龔志明上月表示，收到一間本地辦學團體濠江中學教育協進會的辦學申請，亦積極開展有關資格審批，相信短期內辦妥。龔志明稱，學校硬件設施已全部完成，正開展內部準備工作，相信可爭取和澳門的學校同步於明年1月發放招生資訊，3月安排入學面談等，預計2024/25學年可正式對外招生和開課。「澳門新街坊」工作人員稱，新學校完全按澳門課程，學生同樣可享加分、保送等政策，亦可銜接澳門升學。

目前新街坊澳人子弟學校的設計規模為12班幼稚園、18班小學，共可容納1050名學生，而中學正招標，預計明年可建成。至於收生人數，龔志明稱視乎澳門新街坊開賣和入住情况，以及現時在深度合作區就讀的學生是否有意轉學等，暫未知會有多少人入讀，明年初公布收生資訊後才可了解。

料待數年發展 有事返澳求診

「（配套學校）吸引力肯定沒有，新開學校又不知道教育質素如何。3個小朋友本身都已在讀書，當然讀回本來學校。」另一名來睇樓的羅先生育有3名子女，分別為15、12及6歲，現時在澳門租住唐樓，想找大些單位改善居住環境。他表示，「港車北上和澳車北上一個月只有3次，但橫琴可以申請澳門單牌車無限次通行。我們有打算申請，可以每日送小朋友過橫琴關，大的就自己轉車上學，小的就送到學校。」他當天是駕車到「澳門新街坊」，認為位置方便，但四周荒蕪，「可能要三四年時間發展。醫療那些配套也是後期才會進入，作為我們有車一族，有事不如返澳門看醫生」。

家住黑沙環的林女士搭了1小時車到「澳門新街坊」，她稱（每平方米）3萬元「在澳門只能買唐樓」，兒子在橫琴上班，所以想買來自住，「（兒子）剛工作不久，也就差不多能擔負這個價錢」。她沒有去過其他樓盤，「我一心就是想買這裏，也不知有沒有機會」。