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灣區熱搜：澳門政府橫琴闢社區 新盤六折售 限濠江人買如居澳門 首日錄逾500申請

【明報專訊】位於珠海橫琴、專為澳門居民建設的大型民生項目「澳門新街坊」，樓盤上周二（11月28日）開售，首日共收到逾500份申請，兩房單位售價約241萬元（人民幣，下同）起，三房約353萬元起，平均每平方米售價約3萬元，為同區新樓六折。「澳門新街坊」由橫琴撥地，澳門政府公營的澳門都市更新股份有限公司建造運營，整個項目合共提供逾4000單位，還有完全按照澳門標準的衛生站、中小學、幼稚園以及商業、社區康樂配套，亦可直接使用澳門網絡及電視信號，屬於大灣區的嶄新合作模式。

明報記者 林迎

免費巴士往來橫琴口岸 車程7分鐘

「澳門新街坊」距橫琴口岸約5公里，設有免費穿梭巴士，每15分鐘一班，車程約6至8分鐘。整個屋苑被小橫琴山環抱，佔地面積19.4萬平方米（見表），27幢樓宇因應地勢而高19至26層不等，共提供4000多個單位，預計可容納1.2萬至1.5萬名澳門居民，其中有88平方米的兩房單位及118平方米的三房單位。「澳門新街坊」工作人員稱，不同樓層價格或有輕微浮動。附近新樓每平方米價格約5萬元，「澳門新街坊」相當於六折。

工作人員並稱，若要辦理按揭，澳門中銀、澳門商業銀行可做九成，橫琴亦有銀行可做八成，視乎客戶情况評估。今年初央行頒布的「橫琴金融30條」，明確提到「在符合自用、自住的實際需要原則下，為符合條件的澳門居民在合作區內購置或出售商品房給予匯兌便利」，預計匯款支付首期亦不成問題。

教育醫療社區配套循澳門政策

「一進門這裏是蓮花廣場，這些地磚全部專門由葡萄牙和西班牙運來，還有路燈、路牌都和澳門一樣，就是想澳門居民回到這裏更有歸屬感。」澳門都更公司董事會主席林金城說，即將開幕的5000平米商業大街將會引進澳門的超市、銀行、理髮店、電器舖及餐飲，而社區的衛生站、長者服務中心、家庭綜合服務中心及體育設施和兒童玩樂中心亦全按澳門標準、由澳門社團運營，延續澳門政策，例如小童及長者的免費醫療，「你是住在這裏（橫琴），但仍然享受到澳門的服務」。

林金城強調，「澳門新街坊」是民生公益項目，「限價、限對象」，買家須為18歲以上澳門居民，在澳門沒有或僅持一套物業、在珠海也須沒有物業。他說，以上對物業持有的要求是以夫婦為單位，成年子女可分開計算。此外，在大灣區工作的澳門人有優先，但若要轉賣，則須持有物業滿5年，且要轉售予符合上述資格的澳門人。即使轉租，亦有相關指引要租予澳門居民，「希望大家是買來自住，方便澳門居民融入內地」。

逾4000伙八成兩房 人才房只租不賣

他解釋，「澳門新街坊」只得兩房和三房兩種戶型，當中兩房佔八成，因為如果三房單位多，整體供應數量就會減少，這樣設計是希望更多澳門市民受惠。林金城透露，有兩幢樓的206個單位是「人才房」，依內地政策「只租不賣」，是應內地要求所建的配套，「假如澳門大學橫琴校區有教職工具備人才資格，就可以申請，只需要交納很低租金」。此外，「澳門新街坊」有4000多個車位，基本可實現單位與車位1：1，可租可售；而27幢樓之間全由風雨連廊相接，林金城說，「如果你有個親戚朋友住在另一邊，要行過去探他都頗遠，出門口也不用撐傘」。

用澳門網絡電視信號

澳門特首賀一誠上月中在2024年度施政報告答問稱，「澳門有的條件於橫琴『澳門新街坊』都會有，而『澳門新街坊』有的條件，澳門未必有」，區內配套與澳門沒有區別，區別在單位會大一點、綠化好一點、配套會齊全一點，而小區、商店管理等均按照澳門管理和經營模式，澳門有關政策會延伸至橫琴粵澳深度合作區，目前亦正落實澳門居民可將外籍家傭轉到當地工作。賀一誠亦曾表示，「澳門新街坊」電視信號、互聯網、物業管理等方面制度都與澳門一致。橫琴合作區民生事務局亦證實，「澳門新街坊」已經獲批27套衛星電視節目的准入資格，同時澳廣視《澳視澳門》頻道已落地珠三角。

「澳門新街坊」離現時的橫琴粵澳深度合作區政務服務中心直線距離約1公里，澳門身分證明局、澳門財政局等在該處設有自助服務機，方便澳門居民。林金城說，未來亦可考慮將自助設備放在「澳門新街坊」，「我們是為做好服務，所有能夠做的，我們都做」。

香港亦有政黨關注「澳門新街坊」發展，工聯會今年7月建議港府效法，在大灣區城市收購現成樓盤或另建新樓供港人申請居住；民建聯一個代表團亦於8月到當地參觀，主席李慧琼表示項目對香港解決房屋問題有所啟發。

相關字詞﹕樓盤 澳門 橫琴 大灣區

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