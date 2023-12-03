辯解全拒 「和你lunch」 5人罪成 最後一批被告 官指有人當「哨兵」阻執法

不認罪被告為演員吳智杰（現年28歲，下同）、旅舍接待員陳敦涵（25歲）、社工李晁鋒（27歲）、放射治療師陳灝良（27歲）及時任教師梁升彥（28歲）；5人另否認蒙面罪，兩罪均被裁定罪成，全部人沒案底。

演員為形象戴口罩 官：不攻自破

5名不認罪被告審訊中皆有作供，吳智杰供稱患哮喘和鼻敏感，且未必每天都整理儀容，為顧及形象，外出時經常戴口罩和帽。案發時他心儀的對象在中環時裝店「YSL」上班，為等對方下班遂在中上環一帶流連。他及後返回置地廣場才發現對象身處銅鑼灣分店，猶豫如何離開之際聽到槍聲便跟隨他人逃跑，最終被捕。

暫委法官彭亮廷在判辭指出，吳的供辭「牽強至極」和違反常理，不可信、不可靠。吳換帽的地方人流多，若顧及形象應選隱蔽地方，亦不會因遇查時憂被誤會而即時脫下口罩，應堅持其健康理由，說法「不攻自破」。吳對示威活動有認知，他返回置地廣場前卻無查看手機，不知對象在何處，而且他可循其他街道前往目的地，卻偏要走進示威區，因人潮和港鐵站出入口封閉而滯留是杜撰的謊話。

其餘4名被告提出前往案發地點的理由包括到餐廳用膳慶祝生日、以社工身分勸告兩名少女離開示威現場、買紀念日禮物給女友、替經營急凍海產批發生意的家人處理食材投訴等（見表）。彭官一概不接納，並提到李晁鋒曾左顧右盼注視有否警察，踏出馬路向對面的人大叫，唯一合理推論是叫該些人離開，充當「哨兵」，有需要時通風報信。

5人亦裁蒙面罪成

與另3人下月判刑

就戴上蒙面物品的辯解，4人分別稱要阻隔催淚煙、患病怕傳染他人等，彭官同樣拒絕接納，指單憑口罩和圍巾擋煙於事無補，被告病情亦非如此嚴重，各人蒙面目的是為阻止他人辨識身分，逃跑和基於怕被「誤會」而脫下口罩，則是畏罪和心虛表現。彭官裁定全部被告意圖透過和藉着自己的出現，以及蒙面、裝束和打扮，支持和鼓勵示威者，達至破壞社會安寧目的。

認罪的陳維聰、蔡綺洛及林梅嘩與罪成被告一同還押至明年1月20日求情，1月27日判刑。翻查資料，28名涉案被告分拆成3案審理，其中兩案已審結，本案以外20名被告中有17人定罪，判囚30至49個月，3人無罪釋放。

【案件編號：DCCC 356/21】

明報記者

（反修例風暴）