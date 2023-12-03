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丘應樺：醞釀關港經貿辦 美「損人不利己」

【明報專訊】美國眾議院外交事務委員會早前通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，交眾議院擇日審議，若法案獲參眾兩院通過，可導致3個香港駐美經貿辦關閉。商務及經濟發展局長丘應樺昨譴責美方做法，形容是「損人不利己」，而官方之間若缺乏對口是「非常不理想」，促美國當局慎重考慮。

極端情况另覓溝通渠道

現時香港政府在華盛頓、紐約及三藩市設經貿辦。上述法案賦權美國行政當局，若確認香港不再享有高度自治，可取消對香港駐美經貿辦的特權和豁免待遇。丘應樺昨在商台節目《政經星期六》表示，美國對香港的貿易順差過去10年逾2800多億美元，形容兩地若失去官方對口，情况會非常不理想；不過若到極端情况，特區政府「都要想其他辦法」，由其他民間或私人組織協調，作商業方面溝通。

丘說，在港的美國企業有逾1200間，今年亦有約30間美企落戶，證明外資對香港仍有信心，香港經貿辦一直秉承工作守則，在商貿、文化和教育等方面，與當地政府、智庫及民間團體等溝通，沒違反規定，不接受任何無理指控。

近期不少港人北上消費，丘應樺昨在港台節目《星期六問責》表示，有關情况屬「好自然的現象」，對整體國家及香港經濟都有好處。他認為關鍵在如何刺激700萬留港市民消費，而政府近期亦舉辦不少活動例如香港夜繽紛、美酒佳餚巡禮等帶頭推動，同時亦要靠市民及業界推動，增強效益。至於本港10月零售業總銷貨價值升幅低於市場預期，他說本港整體經濟受外圍環境影響，包括地緣政治、高通脹、高息口等，航空運力只回到疫前六七成水平，預期明年底才完全恢復。

相關字詞﹕零售市道 駐美經貿辦 丘應樺 香港經濟貿易辦事處認證法案 美國眾議院

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