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港聞

港聞二

家族違建一人拒遷全員失地 無法向政府贖回 遷出者批地署執法不公

【明報專訊】「華香雞」創辦人陳志強家族成員1985年購入錦田錦上路一幅地，元朗地政處6年前要求業權人拆除多處違例構築物，投訴人陳先生（化名）向本報稱，其他家族成員早已完成清拆，包括一幢三層村屋，惟陳志強未有清拆個人違例構築物，導致土地去年被政府收回。本報上月底發現陳志強仍非法霸佔官地，投訴人質疑地政總署執法不公，容忍陳志強霸官地未有執法，導致其他家族成員未能贖回土地，「我們處處忍讓、處處配合，到頭來失去一切」。

明報記者 施晉宇

涉華香雞創辦人家族糾紛

按現行機制，土地業權人可於土地被政府重收日起計6個月內，申請就重收涉事地段給予寬免權利，即贖回土地。地政總署表示，事件其中一名前業權人去年申請寬免權利，承諾清拆違契構築物、勸喻佔用人停止佔用政府土地，以及繳付相關行政費和罰款。處方稱已要求前業權人提交清拆工程的資料和進度表以供考慮，惟至今仍未收到相關資料以進一步處理。

地署：未收前業權人資料進一步處理

本報記者上月24日到訪涉事土地，見部分外圍有鐵欄，元朗地政處有指示牌列明是「政府土地」，「不准佔用、傾倒、挖掘及耕種，違者會被檢控」。旁邊一幅紅磚牆仍有信箱及信件，屋牌顯示是「華泰花園 錦田吉慶圍」。從懷疑違例建築物後方觀察，仍有不少居住迹象，包括晾曬衣服及石油氣罐等。而其餘大部分土地則有清拆痕迹，包括破碎建築材料及家俬。

霸地者妻：與地署處理中 毋須申冤

陳志強妻子當日向記者稱，會安排清拆違例建築物，「正找人處理事件，並與地政處處理中」；對於被指控霸佔官地，她表示沒有回應，着記者向地政總處了解，又稱當中涉及很多原因，「很多來龍去脈你們不知道」，自己亦毋須向外申冤，只會向政府部門解釋。

代表陳氏家族約30名成員的投訴人陳先生早前向本報透露，2017年9月接獲元朗地政處警告，要求2022年4月前清拆土地上違例構築物，故2018年舉家搬出，翌年清拆村屋及其他寮屋；惟要求陳志強清拆違例建築物不果，最終失去土地業權。投訴人稱自己已履行責任清拆所有違例建築物，卻因一個非法佔用人拒絕遷出，即使至今花費逾百萬元律師費，仍無法贖回土地。他說感到痛心，形容當局「取去別人重要的家財，純粹完成收地這份功課」，多年來以「拖字訣」方式辦事，「（政府）一日不以官地業主身分趕走非法佔用人，（我們）一日都不能做到任何事」。

地政總署回覆查詢稱，就該地段的違契構築物已採取契約執行行動，要求業權人清拆，並多次發警告信飭令糾正違契情况；而不同業權人曾數度向元朗地政處申請延期清拆，以及將涉事地段上違契構築物規範化，處方已按指引拒絕申請。由於違契情况涉及「劏房」及持續，地政處去年9月23日依法收地。署方表示，相關土地部分屬舊批私人農地，並無用途限制，惟不得搭建未經批准構築物，餘下部分屋地則可作建屋用途。

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