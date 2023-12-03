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港聞二

60年表店「無憾」不重開 街坊情深「住得開心」

【明報專訊】彩虹邨屬本港早期公共屋邨，沒有獨立商場，部分低座樓宇地下設店舖，多年來服務街坊生活所需。其中屹立一甲子的李應記鐘錶行，老闆李國楠熟悉街坊需要，稱能為每位顧客服務已覺無憾，惟後繼無人，屋邨重建後不再覓地重開。有居民稱雖然屋內石屎剝落、水管生鏽，形容廁所水管「如花生般爆開」，但對比幾十年來對屋邨的深厚感情，單位破損屬小問題，表示不捨清拆重建。

憂生意少 房署經理准兼賣眼鏡

李應記鐘錶行除售賣鐘表和眼鏡，亦為顧客修理手表和驗眼。記者訪問期間，幾名街坊步入店內，甫放下待修理的手表或眼鏡，李國楠已認出他們，三言兩語便清楚其需要，憑着熟練手法，短短數分鐘已可「交貨」。李說每個找他的人都信任自己，「證明有人欣賞我的手藝」，認為即使重建，自己留下的是提供一甲子的每項服務。

李國楠表示，店舖自開邨時已進駐，憶述當年負責管理租務的房署經理是外國人，對方問他只做鐘表生意會否「唔夠做」，可批准他同時經營眼鏡生意，他便兩者兼營。李又說，鐘表業曾是高端行業，修理一隻表猶如「砌積木」，但現代人多用智能手表，幸而邨內不少老街坊仍選購經典表款。

石屎剝落水管爆 居民稱小事

居於綠晶樓的67歲黃伯表示，20年前剛搬入時，其單位已重新裝修過一次，但幾年後廁所因潮濕，水管鏽蝕，先是外層拱起，然後像花生般爆裂，曾找房署維修，但「隔離嗰條（水管）又爛過」。談到重建，黃伯認為住所日久失修的困擾不過是小事，無奈自己是「升斗市民，反對無效」。

居於低座金華樓的60歲夏女士表示，單位出現老化的情况十分普遍，家中天花石屎常剝落，居住十多年間修補過兩次，但不久後又「爆」，每次房署人員上門維修都弄得家中「烏煙瘴氣」，因此若非大程度破損便不理。不過，她說在彩虹邨住得開心，街坊感情深厚，且交通方便，感嘆「住返呢度就好」。

（城市保育）

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