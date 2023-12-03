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彩虹本色 「高低樓」減密集團體倡留

【明報專訊】始建於1960年代初的彩虹邨將迎來清拆重建，消息傳出近一個月，不少市民前來打卡留念。「香港探古」創辦人黃洪銓表示，彩虹邨特別之處除七彩漸變外牆，也包括公共空間的設計，建議日後保留停車場及其上方的天台球場，即使改建有關建築物時，也應保持樓宇疏落及高低有致的佈局。另一團體「戰後建築研究檔案」（FAAR）建議，保留或重置彩虹邨具標誌性的建築物，包括邨口紀念碑、彩虹立面及商店街等。

明報記者 李淑瑤

房局：擬再選一邨研重建 適時公布

本報上月初報道，據消息指房委會選定重建逾60年歷史、逾7400伙的彩虹邨，預計分期清拆，當局年底前公布。房屋局回覆查詢稱，房委會一直按其政策和4個基本原則，包括樓宇結構狀况、修葺工程成本效益、重建屋邨附近有否合適遷置資源，以及原址重建潛力，就實際情况謹慎考慮是否重建個別屋邨。局方稱因應《施政報告2022》，正積極在目前進行及規劃的10個重建計劃以外，再選一條公共屋邨展開重建研究，有結果會適時公布。

高效運用土地獲獎 建築成本少北角邨逾半

彩虹邨由私人建築及工程事務所Palmer and Turner（現稱 P&T Group，巴馬丹拿集團）設計，1962年至64年落成，並獲1965年香港建築師學會首個頒發的銀牌獎。集團回覆稱，除彩虹邨外，亦設計其他公共屋邨，包括坪石邨、興民邨等。翻查資料，集團設計的穗禾苑1981年亦獲銀牌獎；另祖堯邨和祈德尊新邨分別於1981及1991年獲優異獎。

FAAR成員陳卓喬表示，翻查文件，當年彩虹邨得獎原因包括屋邨設計符合成本效益，能高效運用土地，滿足當時屋宇建設委員會需興建高密度屋邨，應付龐大住屋需求，是質與量並重的實驗屋邨項目之一。他又引述文件指出，彩虹邨人均建築成本比更早建成的北角邨少逾半，原因之一是彩虹邨走廊兩旁皆連續設置單位，令可建的伙數更多。

建築師：高低錯落通風 中層遊樂空間採光

現時約1.75萬人居住的彩虹邨，未予人密集感覺，關鍵是空間感。身為建築師的黃洪銓表示，一個屋邨的空間感呈現於樓宇之間的密度和高度，以及人們在內的活動空間，彩虹邨由8幢20層高的長形高座，以及3幢7層相連低座樓宇組成，高低錯落的樓宇格局有助屋邨內的通風、採光及減少擠迫感。

黃洪銓又說，雖然彩虹邨採用高樓宇密度的雙邊走廊型式，單位沒對流窗及外伸的露台，但高座7樓或以上的樓層皆設遊樂空間（Play Area），即不設單位、預留空間助樓層走廊通風採光，亦讓孩童毋須落地面，也可在樓層走廊間玩耍。

紀念碑「彩虹牆」商店街 有功能冀重置

FAAR成員袁偉然稱，政府規劃重建彩虹邨時應思考利用低座保持樓宇之間的距離，由於該邨鄰近舊機場，整體屋邨佈局較Flat（扁平），橫向發展使其有空間營造一個小型社區，現時邨內低座、學校、商舖等由四周8幢高座包圍。袁認為即使他日興建更高的樓宇時，亦應保留低座才可讓人不覺擠迫。

黃洪銓又表示，彩虹邨屬本港早期屋邨之一，各式店舖進駐部分低座地面，如茶餐廳、校服店、雜貨舖、理髮店等，方便居民生活，現仍有一些屹立60載的老店；另外停車場上的天台球場，四周可見彩虹立面，吸引公眾前來打卡和休憩，有其社會功能和地標意義，連同位於邨口的開幕典禮紀念碑，冀局方思考保留。

（城市保育）

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