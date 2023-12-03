內地高校教育展 中六生盼入清華北上發展

蔡若蓮表示，文憑試收生計劃多年來取得良好成果，推出至今共有超過4.2萬名香港學生通過計劃報考內地高校，來年參與計劃的院校增至138間，為學生提供更多元、更適合自己的選擇。她亦鼓勵有理想有抱負的同學把握機會，藉計劃報讀心儀的內地院校及課程，拓寬自己視野，追求學問的同時，深入了解國家發展大局，把握粵港澳大灣區建設下的無限機遇。

現場有約130間內地高校參與展覽，部分熱門的院校，包括清華、北大、復旦大學及暨南大學等攤位外，持續有人群聚集。

中六生呂同學稱，校內預測的文憑試成績未如理想，但認為港人的英文有優勢，有意循文憑試收生計劃報讀清華化學系，未來留在內地工作。同樣讀中六的王同學有意報讀美術系，她稱內地發展機會大，家人亦支持內地升學，會優先考慮香港鄰近的城市。

家長提早了解資訊

稱多管齊下報讀

除香港文憑試收生計劃外，部分內地高校亦接受「校長推薦計劃」及港澳台僑聯招試，有家長稱言會「多管齊下」，盡可能爭取機會。中四學生家長陳女士表示，雖然距離子女升學仍有一段時間，但希望提早了解相關資訊。她透露，原擔心子女成績未必符合內地高校要求，得悉有其他招生計劃後感興奮，指會考慮同時申請，增加成功機會。