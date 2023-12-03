內地高校教育展 中六生盼入清華北上發展

【明報專訊】國家教育部及教育局合辦的內地高等教育展昨起一連兩日於灣仔會展舉行。教育局長蔡若蓮昨在開幕禮上稱，2024/25學年參與計劃的院校將增至138間，鼓勵有理想有抱負的同學把握機會，報讀心儀的內地院校及課程。活動吸引不少有意赴內地升學的學生及家長到場了解，有中六學生表示，校內成績未如理想，希望入讀清華日後北上發展；亦有學生認為內地美術發展前景較大，有意報讀鄰近城市的美術院校。
蔡若蓮表示，文憑試收生計劃多年來取得良好成果，推出至今共有超過4.2萬名香港學生通過計劃報考內地高校，來年參與計劃的院校增至138間，為學生提供更多元、更適合自己的選擇。她亦鼓勵有理想有抱負的同學把握機會，藉計劃報讀心儀的內地院校及課程，拓寬自己視野，追求學問的同時，深入了解國家發展大局，把握粵港澳大灣區建設下的無限機遇。
現場有約130間內地高校參與展覽，部分熱門的院校，包括清華、北大、復旦大學及暨南大學等攤位外，持續有人群聚集。
中六生呂同學稱，校內預測的文憑試成績未如理想，但認為港人的英文有優勢，有意循文憑試收生計劃報讀清華化學系，未來留在內地工作。同樣讀中六的王同學有意報讀美術系，她稱內地發展機會大，家人亦支持內地升學，會優先考慮香港鄰近的城市。
家長提早了解資訊
稱多管齊下報讀
除香港文憑試收生計劃外，部分內地高校亦接受「校長推薦計劃」及港澳台僑聯招試，有家長稱言會「多管齊下」，盡可能爭取機會。中四學生家長陳女士表示，雖然距離子女升學仍有一段時間，但希望提早了解相關資訊。她透露，原擔心子女成績未必符合內地高校要求，得悉有其他招生計劃後感興奮，指會考慮同時申請，增加成功機會。