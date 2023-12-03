油麻地零食舖疑洗黑錢 碌41被盜信用卡

警方今年9月下旬至10月初接獲5宗信用卡懷疑被盜用案，其中4名從土耳其來港的旅客於飛機上被盜取信用卡，另有一宗住宅爆竊案事主同樣損失信用卡。全部案件的信用卡於被盜後2至3小時，均被人帶到油麻地一間飲食零售店，以店內的流動支付機（俗稱POS機）簽帳，每宗交易2萬至5萬元，合共簽帳32.8萬元。

自去年底逾1170萬元流入

警方繼續調查，發現該公司上年9月成立，今年年初申請POS機。公司初期營運沒有可疑，但今年9月底，POS機交易次數及金額飈升，5日內有41張信用卡合共簽帳超過180萬元，其中部分卡主已經報失信用卡，交易未能完成，當中只有17張信用卡共43宗交易成功，牽涉58萬元。根據銀行交易紀錄，涉案店舖去年底至今年11月下旬共錄得逾700宗交易，超過1170萬元流入。警方相信戶口內資金及交易大部份都與店舖業務無關，懷疑有人洗黑錢。

油尖警區刑事部上周四拘捕一名43歲本地報稱無業女子，調查後發現是涉案店舖、銀行户口、POS機持有人及申請人，舖位以其名義租用。女子另涉嫌親身到卡機公司要求發還被攔截的簽帳款項。警方相信她是案件主要人物，准保釋候查。警方正調查女子是否兼任飛機上扒手，但由於4案涉及不同航班，警方不排除背後有扒手集團操控。

警方又讚揚POS機公司做好審查及風險評估，案中店舖完成交易後7日，確認卡主無交易爭議才會轉帳到店舖銀行户口，故能攔截5宗案件共32.8萬元失款。