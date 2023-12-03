明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

油麻地零食舖疑洗黑錢 碌41被盜信用卡

【明報專訊】警方在油麻地搗破一間疑賣飲品食品為名、洗黑錢為實的店舖，涉嫌一年內洗錢逾千萬，兼「狂碌」41張懷疑被盜信用卡，合共簽帳逾180萬元。警方拘捕一名43歲女負責人，涉嫌「盜竊」、「爆竊」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，她已獲保釋候查。

警方今年9月下旬至10月初接獲5宗信用卡懷疑被盜用案，其中4名從土耳其來港的旅客於飛機上被盜取信用卡，另有一宗住宅爆竊案事主同樣損失信用卡。全部案件的信用卡於被盜後2至3小時，均被人帶到油麻地一間飲食零售店，以店內的流動支付機（俗稱POS機）簽帳，每宗交易2萬至5萬元，合共簽帳32.8萬元。

自去年底逾1170萬元流入

警方繼續調查，發現該公司上年9月成立，今年年初申請POS機。公司初期營運沒有可疑，但今年9月底，POS機交易次數及金額飈升，5日內有41張信用卡合共簽帳超過180萬元，其中部分卡主已經報失信用卡，交易未能完成，當中只有17張信用卡共43宗交易成功，牽涉58萬元。根據銀行交易紀錄，涉案店舖去年底至今年11月下旬共錄得逾700宗交易，超過1170萬元流入。警方相信戶口內資金及交易大部份都與店舖業務無關，懷疑有人洗黑錢。

油尖警區刑事部上周四拘捕一名43歲本地報稱無業女子，調查後發現是涉案店舖、銀行户口、POS機持有人及申請人，舖位以其名義租用。女子另涉嫌親身到卡機公司要求發還被攔截的簽帳款項。警方相信她是案件主要人物，准保釋候查。警方正調查女子是否兼任飛機上扒手，但由於4案涉及不同航班，警方不排除背後有扒手集團操控。

警方又讚揚POS機公司做好審查及風險評估，案中店舖完成交易後7日，確認卡主無交易爭議才會轉帳到店舖銀行户口，故能攔截5宗案件共32.8萬元失款。

上 / 下一篇新聞