擄人奪貨燒車 4匪劫值2800萬iPhone 巴裔物流職員停車買食物 遇非華裔刀匪

警方前晚11時03分接獲至少4宗報案，指錦田水尾路近尾逢路發生火警，一輛輕型貨車焚毀，一度發生爆炸。消防到場將火救熄，調查後相信起火原因有可疑。

同晚11時18分，警方接獲另一宗報案，兩名巴基斯坦裔男子稱被人打劫。兩人均受聘於物流公司，分別是22歲司機及30歲運輸工人。初步調查顯示，兩人前日傍晚按公司指示，從機場運送43箱iPhone手提電話到觀塘一公司。約晚上8時許，兩人經過葵涌打磚坪街公廁外，運輸工人下車買食物，當他返回車上時，兩名非華裔男子持刀出現，威脅要按他們指示駕駛貨車。

兩人被毆打 傷肩腰腹

約1小時後，兩事主將貨車駛至一不知名貨倉，再多兩男出現，將涉案iPhone搬離貨車帶走。兩事主續被脅將貨車駛至元朗丹桂村一碎石路，被趕下車毆打，兩人分別肩、腰及腹部受傷。兩事主後向附近一個私人屋村的保安員求助，保安報警。救護車到場為兩人治理傷勢並送到博愛醫院治理。

警方初步調查，相信兩宗事件有關。正追緝4名男子歸案，其中懷疑持刀行劫的兩男約30至40歲，身高約1.8米，中等身材；另兩名懷疑負責搬貨的男子資料不詳。

兩事主另失值7萬元財物

至於初步相信涉案物流公司損失43箱貨品，內裝有3865部iPhone，而兩名事主身上的銀包、現金及電話都被劫去，總值約7萬元。