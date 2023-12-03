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經濟遇挑戰 李家超：有時「行三步退兩步」屬正常

【明報專訊】特首李家超昨出席新聞博覽館5周年座談會，他提到現時香港經濟面對不同困難和挑戰，有時「行前三步會退後兩步」實屬正常，每個地方都是一樣，「當退步時切忌妄自菲薄、不要自我『柴台』、不要自我唱衰」。對於近期接二連三發生虛擬貨幣騙局，他認為政府有監管角色，以確保市民投資持牌公司時受到保障，若需增加政府的監管權力，會研究透過立法會賦權政府處理有關問題。

李家超昨與新聞博覽館副主席陳淑薇對談約半小時，被問如何拆解近期發生的虛擬貨幣騙局，他說無論如何「件事都要合規」，如需增加政府的監管權力，便會研究透過立法會賦權政府處理有關問題，強調法例足夠即可，作出規範的同時會保持市場活躍。他說未受監管的虛擬貨幣平台固然不是「最完善」的平台，呼籲市民應投資持牌機構。

虛幣騙局 若增政府監管權可立法

至於如何鞏固本港國際金融中心地位，李家超說，本港有優勢但不可故步自封，舉例今年《施政報告》提出減股票印花稅等增加股票市場流動的措施；對外則要積極招商引資，吸引中東、東盟，甚至歐洲國家的企業或資金來港投資上市，舉例互相在交易所「掛牌」。他又希望可在企業、金融及專業服務三方面與更多區域合作。

李家超在會上再次呼籲市民在區議會選舉投票，稱地區事務一定影響市民生活，「不投票肯定會有損失」，若無法選出市民心儀的區議員，便無法對應市民需求。

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