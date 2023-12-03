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稱肺炎支原體個案飈升 學者料今冬連流感新冠三重夾擊

【明報專訊】本港踏入撤銷「口罩令」後首個冬季，醫衛局長盧寵茂昨出席活動後表示，現時本港流感陽性比率稍高於3%，遠遠未達9.21%基準線，但強調隨着氣溫下降及節日來臨，市民更常參加室內聚會及外遊，料冬季將出現上呼吸道感染高峰，籲市民盡快接種疫苗。港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強稱，關注本港肺炎支原體個案上升，8月以來每月有逾百宗個案，本港冬季或迎來流感病毒、肺炎支原體和新冠病毒「三重夾擊」，又指兒童經歷3年新冠疫情後抵抗力及體質變差。

原每月10餘宗 8月起每月過百

葉柏強說，近月內地爆發上呼吸道感染，肺炎支原體、腺病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒等影響內地多個城市的兒童，本港亦受影響，肺炎支原體個案急升，今年1至7月維持在數宗至10餘宗水平，自8月則增至每月逾百宗。他說本港公私營醫療系統情况令人擔心，透露有私家醫院已「爆病房」。

葉說，3年疫情期間學生無機會上學及做運動，抵抗力及體質皆下降，對上呼吸道感染的病毒及病菌抵抗力變差，留意到兒童感染後入院病情較重，住院時間較長；出現肺炎等下呼吸道感染併發症的個案需用氧氣時間亦增加，建議家長多帶孩子做戶外運動。

醫學會會董李福基說，留意到最近一周求醫兒童發燒個案增多，疫情過後會盡量建議發燒兒童留醫做檢測，以確認感染哪種病毒，因此留醫人數亦升。他說肺炎支原體過往已存在，感染後表現為非典型肺炎，出現「肺花」，暫無疫苗可接種，料兒科受影響較大。

盧寵茂：非內地問題 是全球問題

盧寵茂昨被問到是否擔憂內地上呼吸道感染情况傳至香港，造成大型爆發，以及是否需增設邊境監察，他強調上呼吸道感染「不純粹是內地的問題，是全球的問題」，且市民外遊乘搭交通工具、到訪人多場所，皆有感染風險。他提醒市民注意個人衛生，若有咳嗽發燒等症狀應避免上班或上學，籲盡早接種疫苗。

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