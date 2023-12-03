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下月鏡騷舞台搭建 聘第三方監督 舞台四級制守則數月內推 擬撤場數作準則

【明報專訊】去年男團MIRROR演唱會發生墜屏事故。MIRROR早前公布下月將在亞博館舉辦16場演唱會，其所屬公司MakerVille透露，已聘請極具資歷及經驗的承辦商和監製參與製作，以及由第三方工程顧問監督舞台搭建，並會與外判商聯繫，確保符合相關政府部門及法例工業安全要求。另外，本報早前報道政府擬引入四級制規管舞台工程，康文署回覆本報表示，預期於未來數個月內完成及推出相關工作守則。

明報記者 梁敏琪 施晉宇

MakerVille：承辦商極具資歷

MIRROR演唱會主辦單位去年意外後被暫停租用康文署場地，MakerVille未有回應下月演唱會是否涉及複雜機械裝置及「飛人」等表演，亦未有透露承辦商名稱，表示下月演唱會舞台搭建及表演項目設計均以表演者、觀眾及在場工作人員的安全為首要考慮。亞博館回覆稱暫未接獲有關細節。

本報早前報道，康文署擬就舞台工程推出四級制，包括要求政府轄下場地，若涉非常複雜設備及飛人表演，且演出10場或以上，才要求第三方獨立審核。有業界曾提出，場次較少的演出同樣有意外風險，質疑為何設10場門檻。

四級制原擬10場劃界

工程師學會去年起與康文署商討舞台工程守則，會長李志康昨稱不會再以場數為準則，而是針對設備複雜程度，細節仍待康文署決定。

康文署回覆稱，有關工作守則具體安排如「第三方審核」等，有待與業界商討後落實。

工程師會：康署料九成演出不屬複雜

李稱，會方草擬初稿後已「再來回咗幾次」，進度已屆尾聲，但未有完整文字版本守則。他說今年9月曾與藝術團體會面，會上關注審核安排增加成本、外國藝團或難符標準，而康文署代表估計九成以上舞台演出均不屬複雜，實際上影響不大，而守則亦已參考國際標準，令業界「鬆一口氣」，相信大多藝團已接受有關守則。

有藝團職位改名配合守則

香港舞台技術及設計人員協會內務副主席陳力恒說，近半年曾再與康文署會面，商討的多屬大方向議題，飛人表演定義等細節仍未釐清，「你話幾個月內推，我就唔知點做啦」。有藝團職員稱未收到白紙黑字工作守則，但據其了解將在本財政年度第四季推行，「感覺係事在必行」。她說守則訂明藝團職員職責，其藝團已將部分職位改名配合。

業界憂工程師法律責任過重

據了解，在擬訂的新制度下，演出早在設計階段就需獲得認可工程師審批，有別於昔日完成搭建舞台裝置後才獲審批。有部分業界認為，搭建期間場地租用人或有不同修訂，在認可工程師無法把關下，憂認可工程師承擔的法律責任過重。有資深工程師認為，舞台裝置涉及複雜工序，分為設計、施工、安裝和檢查等，其他步驟一旦出錯，理應由相關「失職」項目監督人員負責。他認為日後訂立的工作指引需劃清工作及責任界線，亦要平衡各方憂慮，否則出現太多漏洞會令業界難以適從。

李志康說，備議守則列明工程安全系數以至纜索標準，凡事有例可依，比起目前由結構工程師靠經驗審批清晰，相信可增強工程師承接舞台工程意欲。工程師學會明年首季將與香港高等教育科技學院（THEi）開辦舞台工程短期課程，培育相關人才。

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