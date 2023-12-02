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港聞

港聞二

警越權案 辯：非私用 濫權非唯一推論

【明報專訊】油尖警區反黑組的警署警長及警員涉嫌越權，訛稱駐守秀茂坪區，以索取三合會傷人案的閉路電視錄像。兩人否認「在公職中行為失當」罪，昨於觀塘裁判法院繼續結案陳辭。辯方指出，上司沒有明示被告如何「收風」，不排除被告索取片段作查案之用；法庭應彈性考慮，警員不會做任何事情之前都要查問上司指示。案件押後至明年2月21日裁決。

控：欺詐手段涉行為不當

兩名被告為警署警長沈志明（41歲）及警員楊卓麟（35歲）。庭上透露，兩人曾展示看似由秀茂坪調查隊「Peter Ng」簽發的虛構文件，索取閉路電視片段。

控方表示，無論被告有否獲上司授權，法庭都可考慮被告利用假身分、假文件，調查不屬於自己警區的案件，構成行為失當。控方強調本案關鍵為被告以「呃人」 手法，檢取不應檢取的證據，被告必然知道自己濫權和越權，才會用假身分掩飾。

辯方則指，即使被告沒有表明正確身分，也可能正在執行任務，加上被告沒有公器私用、將片段披露予第三者牟利，難稱行為有損公眾利益。辯方提到，時任總督察湯淦維供稱預期警員「收風」和調查可疑者，上司沒有明確指示被告索取片段蒐證，亦沒有明言禁止被告這樣做，故被告濫權並非唯一合理推論。

裁判官劉綺雲關注，如果法庭不接納被告獲授權索取片段，應否考慮被告的合理辯解。辯方稱，如法庭裁定被告基於私人原因索取片段，不必考慮合理辯解；但不排除被告「一廂情願」之下，主觀以為自己可跨區查案，則是合理辯解。

【案件編號：KTCC 1464/22】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 警員 反黑組 在公職中行為失當罪

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