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港聞二

與兒童醫院研合作降費用 養和質子治療盼助更多人

【明報專訊】養和醫院耗資逾70億元設立的質子治療中心今日正式開幕。中心有兩間質子治療室，其中一間今年7月投入服務，至今已為約40名年齡介乎7至88歲的癌症病人提供治療，包括6宗兒童癌症；另一間預計下周投入服務，中心全面運作後預計每年治療400至600名癌症病人。質子治療有別於傳統光子放射治療，更精準鎖定腫瘤目標，惟平均費用是傳統放射療法的兩倍，若需麻醉的兒童病人費用更高。養和醫院表示正與香港兒童醫院等機構研究合作項目，冀透過降低收費，為更多兒童癌症病人提供治療。

4個月治40人 包括6童

養和醫院臨牀腫瘤科名譽顧問醫生、臨牀腫瘤科專科醫生甘冠明表示，兒童患者在治療後的存活期一般較長，而且他們在發育階段，更易出現輻射引發的慢性疾病，以及日後出現繼發性癌症或其他併發症的風險，質子治療能減少腦部發育中重要結構所承受的輻射劑量。

養和醫院臨牀腫瘤科名譽顧問醫生、臨牀腫瘤科專科醫生羅振基表示，質子治療對周邊健康組織及器官釋放的輻射劑量比傳統光子治療「少得多」，對頭頸癌和腦癌患者而言，質子治療可減少對唾液腺、眼睛、耳朵、口腔或整個大腦的輻射劑量，能減少口乾、聽力受損、視力障礙、口腔疼痛等副作用。

兒童若需麻醉更貴

收費最高逾50萬

首名在中心接受治療的是一名逾65歲乳癌患者，她透過拍攝影片分享治療經歷。她需接受放射治療的範圍覆蓋頸至腰部，傳統放射治療有可能影響其肺部。她認為質子治療既然可用於治療兒童患者，相信是安全的方案，因此決定接受為期3星期、共15次的質子治療療程。醫護團隊為她訂製面罩，讓她在治療期間戴上並上鎖，避免移位。她認為醫護團隊時刻監測情况，令她對治療有信心。

該中心表示，有關治療收費視乎疾病種類及所需治療次數而定，香港永久居民獲折扣後，兒童癌症的質子治療收費約20萬至50萬元，若需麻醉，則額外收費。

養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文說，與香港兒童醫院有共識研究合作項目，如讓麻醉科醫生一次過為數名病人提供服務，可降低費用等；未來會繼續在醫學培訓和科學研究方面，與公營機構和本地大學醫學院合作。

相關字詞﹕質子治療 癌症治療 養和質子治療中心

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